"Excitée, c'est un euphémisme!": Caroline Graham Hansen, vedette du football féminin à Barcelone, parle de son parcours, du Ballon d'Or et de l'expansion du football féminin

Franchement, je l'ai trouvé plutôt ennuyeux, a-t-elle confié à CNN Sport, mais les choses ont changé vers cinq ou six ans lorsque j'ai commencé à jouer au football. "Je ne suis pas sûre de quand j'ai développé une affection pour ce sport, mais cela a évolué de l'indifférence à l'obsession de jouer tous les jours."

Graham Hansen joue désormais sur l'aile pour l'invincible équipe de Barcelona Femení, un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé pendant ses années de formation en Scandinavie.

"Il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient à l'époque où j'ai grandi", a-t-elle expliqué, "alors je jouais avec les garçons ou seule. En tant qu'enfant, je ne pense pas que le genre soit quelque chose à quoi tu réfléchis beaucoup, tu veux juste jouer avec les meilleurs."

Jouer aux côtés des garçons dans les ligues masculines était peut-être son seul moyen d'entrer dans le jeu, mais c'était un environnement dans lequel elle a prospéré, partageant les mêmes aspirations.

"Je rêvais toujours de jouer pour Barcelona ou l'un des grands clubs quand je serais grande", a-t-elle déclaré, "mais pour l'équipe masculine. Je regardais les gars avec qui je jouais et me percevais comme leur égale, voire meilleure. Si eux pouvaient y arriver, je pouvais aussi."

À 29 ans, Graham Hansen a assisté à l'évolution du football féminin au cours de sa carrière. En 2015, Barcelona Femení venait tout juste de passer au statut professionnel alors qu'elle jouait avec Wolfsburg en Allemagne. Elle a rejoint l'équipe de Barcelona quatre ans plus tard, se souvenant du moment où elle a enfilé le maillot iconique.

"Je me souviens encore de la première fois que je l'ai porté", a-t-elle rappelé, "c'était comme 'Est-ce que c'est réel ?' Je jouais avec le maillot en tant qu'enfant, dans le jardin avec mes amis, et ça avait l'air irréel de le porter en tant que professionnelle. C'est spécial parce que ça ne peut pas être plus grand que ça, à mon avis. Chaque fois que je le mets, je me pince parce que je sais que ça ne durera pas toujours."

Le parcours de Graham Hansen avec Wolfsburg a été marqué par de nombreuses victoires, mais son parcours a été entravé par une série de graves blessures au genou et à la jambe qui ont menacé d'éteindre sa passion pour le jeu. Elle a expliqué que trouver du plaisir dans son temps loin du terrain l'a aidée à surmonter ses absences prolongées.

"La clé était de trouver du plaisir à être blessée et d'occuper ton esprit avec quelque chose de agréable ou d'inspirant", a-t-elle déclaré, "sinon, regarder sans cesse les autres faire ce que tu aimes ou devrais faire peut être dévastateur."

Son transfert à Barcelona a été revigorant car les entraîneurs ont reconnu ses forces et les ont exploitées, lui permettant de foncer sur les défenseurs et de mettre en valeur ses compétences, sachant qu'elle était soutenue par un casting de soutien extraordinaire.

"Barcelona a un style de jeu agressif unique", a-t-elle ajouté, "ce qui est exaltant d'en faire partie et captivant pour les fans également."

Barcelona Femení s'est imposée comme l'équipe la plus réussie d'Europe de cette génération, ainsi que la plus populaire. En 2022, Graham Hansen a marqué contre le rival éternel Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions au Camp Nou devant un record de 91 553 spectateurs pour un match de football féminin. Elle a de nouveau fait l'histoire en demi-finale, battant le record avec 91 648 spectateurs.

Graham Hansen a souligné que ce n'était pas seulement la masse de spectateurs qui se démarquait, mais le niveau d'engagement et de soutien des fans.

"D'habitude, pendant un grand match de football féminin, on peut entendre des murmures, mais vivre les acclamations tonitruantes et l'énergie incroyable pendant 90 minutes a été une expérience qui a changé ma vie", a-t-elle déclaré. "Je ne peux pas expliquer la sensation Otherwise than it gave me goosebumps. Les fans de Barca ont montré qu'ils pouvaient reproduire cette expérience de manière cohérente, et maintenant nous voyons d'autres équipes européennes faire de même."

Barcelona Femení a remporté quatre trophées la saison dernière, dont un cinquième titre consécutif de Liga F et un troisième titre de la Ligue des champions en quatre saisons. Graham Hansen a connu une campagne remarquable, marquant 32 buts en 40 matches et ajoutant 28 passes décisives, se classant deuxième de l'équipe en termes de buts et première en termes de contributions totales, ce qui lui a valu une nomination pour le prix de la meilleure joueuse du monde.

"Je pense que nous aurions dû avoir plus de joueuses sur cette liste", a-t-elle déclaré, "parce que nous nous voyons tous les jours et reconnaissons le talent exceptionnel les uns chez les autres."

Barcelona a dominé le Ballon d'Or Féminin depuis 2019, remportant le prix trois années de suite (Alexia Putellas en 2021 et 2022, et Aitana Bonmatí en 2023). Graham Hansen souligne que l'équipe ne se dispute pas le prix les uns contre les autres, mais le considère plutôt comme une preuve de leur succès collectif.

"Beaucoup de nos joueuses viennent de milieux modestes et conservent encore un fort éthique de travail", a-t-elle déclaré. "Elles savent que nous avons du talent sur le terrain, mais il est essentiel de travailler ensemble pour atteindre l'excellence."

Elle reconnaît que la concurrence se durcit et qu'ils devront continuer à s'améliorer pour maintenir leur position dominante, mais reste optimiste. "Tu es toujours autorisé à rêver et à essayer", a-t-elle déclaré. "Quoi qu'il arrive, je sais que j'ai dépassé les limites que je m'étais fixées en tant que jeune fille."

