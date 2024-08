La réorganisation des conférences est maintenant terminée et le paysage a considérablement changé. USC, UCLA, Oregon et Washington ont rejoint la Big Ten, tandis que Colorado, Arizona State, Arizona et Utah ont intégré la Big 12. Par ailleurs, SMU, Stanford et l'Université de Californie, Berkeley ont tous rejoint la Atlantic Coast Conference. Stanford et Boston College, leur nouveau compagnon de conférence, sont séparés par 3 125 miles.

La réorganisation a entraîné la perte d'un des rivaux les plus iconiques du football universitaire – "Bedlam". Oklahoma State ne jouera plus contre Oklahoma, suite au déménagement de cette dernière vers la Southeastern Conference (SEC).

Toutefois, nous avons gagné un autre rivalry légendaire, avec Texas qui affrontera maintenant Texas A&M dans la SEC. Ce match aura lieu le samedi suivant Thanksgiving, marquant la première confrontation entre les deux équipes depuis 13 ans. Il est certain que les 102 000 fans du Kyle Field à College Station seront en grande forme pour ce match.

Fin d'une ère

Pour la première fois depuis 1995, le football universitaire sera privé de la présence de Nick Saban ou Jim Harbaugh parmi les entraîneurs. Saban a pris sa retraite et travaille maintenant pour ESPN, tandis que Harbaugh est passé à l'entraînement des Los Angeles Chargers en NFL.

Alabama et Michigan connaîtront-elles une baisse de régime ? Leurs supporters l'espèrent Certainly not. Alabama est classée cinquième pour commencer la saison, tandis que Michigan est classée neuvième suite à sa victoire au championnat national l'an dernier.

Sans Saban et Harbaugh, seuls trois entraîneurs actifs ont remporté un titre national – Dabo Swinney avec deux à Clemson, Kirby Smart avec deux à Georgia, et Mack Brown, qui en a remporté un à Texas, actuellement entraîneur des Tar Heels de la Caroline du Nord.

Le tableau de 12 équipes comprendra les cinq champions de conférence les mieux classés et les équipes classées de la septième à la douzième. Il n'y a pas de limite au nombre d'équipes d'une même conférence qui peuvent se qualifier.

Les quatre premiers champions de conférence, tels que déterminés par le Comité de sélection du CFP, obtiendront un bye pour le premier tour. Les quatre graines suivantes accueilleront un match du premier tour sur leur campus ou dans un stade préféré.

Imaginez Alabama en confrontation à The Horseshoe dans l'Ohio ou Texas entrant dans Happy Valley contre Penn State, avec la saison en jeu. Ces matchs du premier tour auront lieu les 20 et 21 décembre.

Les quarts de finale et les demi-finales seront ensuite accueillis par les bowls des Six Grandes Fêtes. Les quarts de finale auront lieu le jour de l'An et le jour de l'An.

Les demi-finales auront lieu le 9 janvier avec l'Orange Bowl, puis le 10 janvier avec le Cotton Bowl. Nous aurons notre dernier match pour le championnat national de football universitaire cette année à Atlanta le 20 janvier.

Équipes à surveiller

Georgia reste le grand favori pour remporter la victoire. Classée No. 1 dans les deux sondages pré-saison des entraîneurs et de l'Associated Press (AP), la base de fans des Bulldogs continue de bouillir après avoir manqué les playoffs l'an dernier despite their perfect record during the regular season.

Despite the departure of quarterback Kyle McCord, who transferred to Syracuse, Ohio State remains the second favorite. The Buckeyes boast an impressively talented roster and have added Caleb Downs, the SEC Freshman of the Year and standout safety, via the transfer portal. A strong run in the CFP could be on the cards for them.

Oregon, the new entrant to the Big Ten, is ranked third in the AP poll and aims to build on a successful 2023 season that concluded with a 12-2 record. Dillon Gabriel, who replaces Bo Nix at quarterback, who was drafted 12th overall by the Denver Broncos, will lead the Ducks as they seek their first national championship and their first CFP appearance since 2014.

The SEC's newest member, Texas, is ranked fourth in the AP poll. With an overwhelmingly talented roster, Texas fields arguably the most formidable quarterback corps in college football – Arch Manning, the nephew of NFL legends Peyton and Eli Manning, serves as backup to Quinn Ewers, the current incumbent starter.

Pay close attention to Colorado, led by Deion Sanders. Despite finishing with a 4-8 record last season, the Buffaloes started their campaign with three victories, causing a nationwide stir. With ‘Prime Time’ at the helm, Colorado will aim to improve upon its disappointing 2023 campaign.

Michigan presents an intriguing storyline as they transition into Harbaugh's absence. JJ McCarthy, the starting quarterback, in addition to several other key players, has also moved onto the NFL. The Wolverines' potential to reach the heights of last season's performances remains to be seen.

Keep an eye on Florida State, who hold a grudge against the CFP Selection Committee following their omission from the playoffs as the first undefeated team from a major Power-5 conference to be excluded since its inception in 2014.

Finally, Washington may experience a significant downturn this season. Following head coach Kalen DeBoer's departure to replace Saban at Alabama, the Huskies have seen several key players, including quarterback Michael Penix Jr. and wide receiver Rome Odunze, both drafted eighth and ninth overall respectively, depart for the NFL.

The revamped conference lineup in college football has resulted in the University of California, Berkeley now competing in a new sporting environment in the Atlantic Coast Conference. This shift will place Stanford, their new conference companion, over 3,000 miles away.

Avec plusieurs changements d'entraîneurs dans les équipes de football universitaire de premier plan, l'absence de Nick Saban et Jim Harbaugh dans les rangs des entraîneurs pourrait avoir un impact sur les performances de leurs équipes respectives cette saison.

