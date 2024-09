L'équipe de vérification des faits de CNN examine les déclarations du candidat lors de cet événement. L'article sera mis à jour au fur et à mesure que l'événement progresse.

Harris sur la politique douanière de Trump

Examiner l'exactitude des déclarations faites lors du débat présidentiel d'ABC News

During the debate on Tuesday night, Vice President Kamala Harris claimed that if former President Donald Trump returns to office, his policies would result in a "Trump Tax" for middle-class families, amounting to approximately $4,000 per year.

Vérification des faits : Le concept n'est pas invraisemblable, mais il est important de noter que Harris fait référence à la proposition de Trump d'imposer de nouveaux droits de douane s'il retrouve la présidence.

Trump a proposé d'ajouter un droit de douane de 10 à 20 % sur toutes les importations en provenance de tous les pays, ainsi qu'un droit de douane supplémentaire de plus de 60 % sur toutes les importations chinoises.

Si un droit de douane de 20 % sur tous les produits, combiné à un droit de douane de 60 % sur les biens chinois, était mis en place, les familles de revenus moyens pourraient voir une augmentation annuelle de 3 900 dollars d'impôt, selon le Center for American Progress Action Fund, un think tank libéral.

Si, however, le droit de douane était réduit à 10 %, comme Trump le suggère parfois, l'impact total sur les familles de revenus moyens serait d'environ 2 500 dollars par an, selon le même think tank.

Différentes études suggèrent que les droits de douane proposés par Trump entraîneraient des augmentations de prix pour les familles, bien que dans une moindre mesure. Par exemple, le Peterson Institute for International Economics estime que les nouveaux droits coûteraient environ 1 700 dollars par an à la moyenne des ménages de revenus moyens. Le Tax Policy Center, quant à lui, suggère que l'impact pourrait atteindre 1 350 dollars par an pour les familles de revenus moyens.

CNN's Katie Lobosco

Trump sur l'inflation pendant sa présidence

During Tuesday's debate, former President Donald Trump claimed that during his presidency, inflation was virtually non-existent.

Vérification des faits : Cela est faux. L'inflation pendant le mandat de Trump s'est élevée à environ 7,8 %.

L'inflation était faible vers la fin du mandat de Trump, ayant connu une baisse significative en raison de la pandémie de Covid-19. En janvier 2021, le mois où Trump a quitté ses fonctions, l'inflation annuelle était d'environ 1,4 %.

CNN's Daniel Dale et Tami Luhby

Les allégations de Trump sur les migrants

During Tuesday's debate, former President Donald Trump repeated the notion that migrants are entering the US from prisons and mental institutions.

“Millions of people are pouring into our country from prisons and jails, from mental institutions and insane asylums,” Trump said.

Trump often makes this claim, also suggesting that jails and mental institutions are being deliberately emptied out to relocate people to the US.

Vérification des faits : La déclaration manque de fondement.

Représentants de deux organisations anti-immigration ont déclaré ne rien connaître qui pourrait étayer l'allégation de Trump, de même que trois experts en immigration d'organisations pro-immigration. Les recherches de CNN n'ont rien donné non plus. Ni FactCheck.org ni d'autres sources indépendantes n'ont trouvé de preuve étayant l'affirmation de Trump.

CNN's Daniel Dale et Kaanita Iyer

Les allégations de Trump sur les immigrants sans papiers sous Biden

During Tuesday night's debate, former President Donald Trump claimed that 21 million people are crossing the border into the US each month under President Joe Biden.

Vérification des faits : C'est une exagération. Le nombre total d'"encounters" à la fois aux frontières nord et sud, de février 2021 à juillet 2024, était d'environ 10 millions, bien inférieur au chiffre de 21 millions.

Un "encounter" n'implique pas l'entrée dans le pays ; certains individus rencontrés sont immédiatement renvoyés. Même si l'on inclut le nombre estimé de "gotaways" (personnes qui ont évité la patrouille frontalière pour entrer aux États-Unis illégalement), qui ont été estimés à plus de 1,7 million pendant l'administration Biden-Harris par les républicains de la Chambre, le total serait toujours considérablement inférieur à 15, 16 ou 18 millions, selon Michelle Mittelstadt, porte-parole du think tank Migration Policy Institute, qui a fait ces déclarations en juin.

CNN's Daniel Dale et Piper Hudspeth Blackburn

Les allégations de Harris sur Trump et l'avortement

During the debate, Vice President Kamala Harris claimed that Trump would sign a national abortion ban if elected and that under Project 2025, authored by Trump, abortions and miscarriages would be closely monitored.

Vérification des faits : Les allégations concernant Project 2025 restent non étayées, tandis qu'il n'y a pas de preuve concrète que Trump signerait une interdiction fédérale de l'avortement s'il était élu.

Trump a maintes fois exprimé son souhait de voir Roe v. Wade renversé, une décision de justice de la Cour suprême garantissant le droit légal à l'avortement, mais il n'y a pas de preuve qu'il prévoit de signer une interdiction fédérale de l'avortement s'il est élu. La référence à Project 2025 reste non étayée.

CNN's Daniel Dale et Alisyn Camerota

"Voici le deal si Donald Trump remporte l'élection, il signerait probablement une interdiction nationale de l'avortement, selon Harris. Dans son Blueprint 2025, il y aurait cette interdiction nationale de l'avortement, ainsi qu'un système pour surveiller vos grossesses et vos fausses couches.

Restons réalistes Il est important de se rappeler que même si Harris fait cette prédiction, Trump lui-même n'a pas formellement exprimé son soutien à cette politique pendant sa campagne.

Trump a constamment évité de répondre clairement aux questions sur sa position sur une interdiction fédérale de l'avortement, et les sondages montrent que la majorité du public n'est pas favorable à une interdiction nationale de l'avortement.

De plus, il n'y a pas de preuve concrète que Trump ait personnellement participé à la rédaction du document de politique Blueprint 2025. Noah Weinrich, porte-parole de Blueprint 2025, a déclaré à CNN lorsque des allégations similaires ont été avancées lors de la convention nationale démocrate du mois dernier : "Blueprint 2025 n'a pas d'affiliation avec tout candidat, et aucun candidat n'a participé à la rédaction du Mandat pour la direction, qui a été publié par Heritage en avril 2023."

Par CNN's Daniel Dale et Kaanita Iyer

Compte tenu des politiques proposées par Trump, il n'est pas surprenant que Harris affirme qu'un retour de Trump à la présidence entraînerait une augmentation annuelle de 4 000 dollars d'impôts pour les familles de la classe moyenne. Le débat en cours dans la politique américaine aborde invariablement le sujet de l'immigration, Trump ayant avancé des allégations selon lesquelles des migrants entreraient dans le pays depuis des prisons et des institutions mentales, mais les vérificateurs de faits n'ont trouvé aucune base à ces affirmations.

