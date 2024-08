Examiner les possibilités pour le quart Stiller de remplacer Kroos

Le principal transfert de VfB Stuttgart a eu lieu à la fin de la période de transfert estivale 2023. À ce moment-là, les Swabiens ont recruté Angelo Stiller de TSG Hoffenheim.

Un transfert plutôt discret. Peu de fanfare ou de louanges. Maximum d'effet. L'entraîneur Sebastian Hoeneß désirait le milieu de terrain, dont le temps de jeu était limité à Kraichgau, à tout prix et a lutté sans relâche pour le transfert. Hoeneß et Stiller se connaissent depuis leur passage ensemble à FC Bayern (U23) et Hoffenheim. Leur relation est rapportée comme étant très forte, et Stiller a immédiatement rendu la confiance.

Hoeneß soutient et apprécie Stiller

Avec une rapidité remarquable, le joueur de 23 ans a non seulement remplacé l'ancien capitaine et chouchou des fans Wataru Endo, mais a également laissé sa marque indélébile sur le jeu des Swabiens. "Il est un point focal absolu pour nous, régule notre jeu avec le ballon et détermine le rythme", a déclaré le mentor Hoeneß au printemps en complimentant son protégé. Alors que l'excitation entourant le meilleur buteur Serhou Guirassy, les nouveaux joueurs de l'équipe nationale Deniz Undav, Alexander Nübel, Chris Führich, et Maxi Mittelstädt, la saison remarquable du milieu de terrain est passée quelque peu inaperçue. Un héros plus discret de VfB. Le MVP secret. Étant donné qu'il, à la différence d'autres joueurs de VfB, n'a pas de clause de sortie dans son contrat, il a été qualifié d'"intransférable" à l'été.**

Sans le moteur Stiller, VfB trébuche

Il y a des raisons à cela. Car Stiller a joué un rôle important dans la saison de conte de fées de VfB. Le "six" combatif donne le rythme dans le jeu de construction. Il initie l'offensive passeuse de Hoeneß avec de nombreux passes courtes, généralement en une touche. Sa précision de passe de 92 % est exceptionnelle pour un milieu de terrain et lui a valu la cinquième place du championnat. Il a également figuré dans le top 10 du classement des kilomètres parcourus en Bundesliga. Stiller est le joueur dominant du milieu de terrain à possession de ballon de VfB.

L'importance de Stiller pour le style de jeu de Stuttgart a également été soulignée lors du match d'ouverture. Contre SC Freiburg, Hoeneß a été obligé de faire des ajustements défensifs en raison de problèmes de blessures. Stiller est passé en défense centrale. Bien qu'il ait impressionné à ce poste contre BVB à la fin de la saison précédente, le VfB a manqué de puissance, d'agilité et de créativité en Forêt-Noire sans le métronome Stiller. Le changement de moteur s'est avéré être un véritable fiasco. Malgré l'avantage, ils ont subi une défaite décevante de 1:3. Même lors de la Supercoupe contre Bayer Leverkusen il y a deux semaines, le jeu semblait avoir changé en raison du rare remplacement de Stiller.**

Nagelsmann voit "des performances excellentes"

Dans la Coupe d'Allemagne contre Preußen Münster (5:0), Hoeneß a permis à son six de retourner à sa position habituelle, et il l'a récompensé avec un but et une passe dans les 15 premières minutes. Homme du Match. Et où Fuhrich, Mittelstadt, Undav, et Nübel sont déjà, Stiller suit maintenant. Jeudi dernier, Julian Nagelsmann a annoncé l'inclusion de Stiller dans l'équipe.**

Seul un nouveau visage dans l'équipe est Stiller. L'entraîneur de l'équipe nationale a complimenté le débutant pour "des performances excellentes lors de la saison passée et maintenant". Stiller fera donc ses débuts dans l'équipe pour les matches de la Ligue des nations en septembre contre la Hongrie (7 septembre, en direct sur ZDF et ntv.de live ticker) et les Pays-Bas (10 septembre, en direct sur RTL et ntv.de live ticker). Et il y a de grandes chaussures à remplir. Aux côtés de Thomas Müller et Manuel Neuer, le capitaine Ilkay Gündogan et la légende de la DFB Toni Kroos ont pris leur retraite. La nation allemande de football se demande : Qui contrôlera le milieu de terrain maintenant ? Qui sera le nouveau Kroos ?

Stiller peut-il remplir les chaussures de Kroos ?

Une réponse plausible ou du moins une possibilité réelle est : Stiller. À 23 ans, il est une promesse pour l'avenir du milieu de terrain allemand. La comparaison avec le champion du monde Kroos est inévitable, même si elle semble presque injuste. L'héritage de Kroos est trop grand. Comme l'icône de Real Madrid, Stiller récupère souvent le ballon loin en arrière, puis le distribue comme un quarterback. Et surtout : Il émane de lui un calme à la Kroos presque tout le temps.**

Stiller lui-même a comparé son style de jeu à celui de Kroos il y a quatre ans. "Comment Xabi Alonso joue est fantastique. C'est comme ça que j'aimerais jouer aussi. Ou comme Toni Kroos, qui joue avec une ou deux touches. C'est mon style de jeu, comment je vois le football et le jeu", a-t-il déclaré à "kicker" en 2020. À l'époque, il était encore un jeune joueur de Bayern. Il s'est décrit comme un type de joueur qui peut lire le jeu et aider ses coéquipiers. Il a suivi ses déclarations audacieuses de remarquables exploits à Stuttgart la saison dernière.**

La course pour 2026 est ouverte.

La trajectoire ascendante de Stiller dans l'équipe nationale semble toute tracée, malgré la forte concurrence, même avec les départs. Un autre joueur montant, Aleksandar Pavlovic de FC Bayern, vise une place au milieu de terrain. Malheureusement, il a manqué l'Euro en raison d'une infection des amygdales. Les experts sont optimistes quant à son avenir, et Bayern compte déjà sur lui.

À l'avenir, ces deux joueurs rivaliseront pour des temps de jeu et des apparitions en équipe nationale. Un affrontement passionnant se profile à l'horizon, ou peut-être partageront-ils le terrain. Actuellement, cela pourrait être trop peu d'expérience pour l'entraîneur à ce poste crucial. Cependant, à long terme, ces deux-là pourraient devenir une force avec laquelle il faut compter. En 2026, la Coupe du monde aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le milieu de terrain est ouvert. Nagelsmann pourrait initialement associer un joueur expérimenté aux jeunes s'il décide de les faire jouer.

Variété dans le milieu de terrain allemand

Un autre problème est de savoir où Joshua Kimmich se positionnera, qui est acclamé comme le nouveau capitaine. En tant que arrière droit ? Ou a-t-il une chance de revenir au centre ? Ce n'est pas impossible. Chez Bayern, un retour au centre est une option avec Vincent Kompany. Mais Pascal Groß de Dortmund, Emre Can et le double vainqueur Robert Andrich attendent également leur chance. Cependant, Leon Goretzka pourrait avoir peu de chances réalistes restantes après des critiques publiques à Bayern et avoir été dépassé par Pavlovic.

Au club, Stiller partage le milieu de terrain avec Atakan Karazor, un classique destructeur, qui est plus du type Andrich que du type Kimmich. Intégrer Karazor avec Stiller pourrait être une option viable que Nagelsmann pourrait explorer si Kimmich reste en défense. Cependant, Stiller manque encore d'expérience sur la scène mondiale, mais il va bientôt en acquérir. D'abord avec l'équipe de DFB dans la Ligue des nations, puis avec VfB Stuttgart en Ligue des champions. exactly like his idol Kroos once did at Real Madrid.

