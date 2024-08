- Examiner les éléments susceptibles d'améliorer la sécurité par rapport à Axe.

Récemment, un incident terroriste, prétendument perpétré par un immigrant extrémiste, a suscité une tourmente politique. Suite aux décès tragiques de trois personnes à Solingen, il y a une insistance croissante sur des méthodes pratiques pour décourager l'immigration illégale. Le président du SPD, Lars Klingbeil, a déclaré à "Rheinische Post" (jeudi) : "Je suis prêt à proposer tout ce qui renforce véritablement la sécurité en Allemagne. L'action aveugle n'est pas la solution, il faut des actions concrètes." Le chef du FDP, Christian Lindner, a plaidé pour des coupes budgétaires pour les réfugiés de Dublin hébergés ailleurs dans l'UE.

Après que le chef de la fraction de l'Union, Friedrich Merz (CDU), ait présenté une liste de revendications et rencontré le chancelier Olaf Scholz (SPD), l'administration a annoncé mercredi qu'elle présenterait prochainement un premier ensemble de mesures pour accélérer le départ des demandeurs d'asile rejetés. Au lieu de l'alliance Union-Chancelière de Merz, un plus large comité multipartite formulera désormais des mesures supplémentaires. Ce comité comprendra des membres des États fédéraux (à la fois Union et SPD), d'autres ministères fédéraux et probablement les Verts et le FDP.

Actuellement à l'étude :

: Klingbeil a déclaré : "Nous devons rendre possibles les expulsions vers l'Afghanistan et la Syrie maintenant, avec une grande urgence." Merz est d'accord. Les tentatives précédentes ont échoué en raison de la situation incertaine dans ces pays et de l'absence de liens diplomatiques avec les autorités en place. De plus, des discussions ont lieu pour accélérer les expulsions. Baisser le seuil pour les expulsions particulièrement graves est également à l'étude. Cela permettrait d'utiliser des armes comme justification pour l'expulsion. Coupes budgétaires pour les demandeurs d'asile actuellement enregistrés dans un autre pays de l'UE : Lindner a plaidé : "Pour les réfugiés de Dublin qui doivent partir, le contribuable allemand ne doit pas fournir plus de zéro euro."

: Lindner a mentionné ceux qui "prennent des vacances dans le pays où ils sont soi-disant menacés" - ils doivent perdre le droit de vivre en Allemagne. À la fois la CDU et l'Union soutiennent cela, mais certains exceptions, comme les funérailles ou les affaires urgentes, seraient autorisées. Si un voyage à l'étranger est connu, le statut de protection doit maintenant être évalué. Il n'y a pas de statistiques fiables, mais certains gouvernements régionaux ont rapporté que les voyages de vacances sont rarement documentés. Contrôles frontaliers permanents : Merz plaide en faveur de cela. Le chancelier Scholz le soutient également, déclarant : "Nous avons besoin de contrôles frontaliers aussi longtemps que possible." Le différend concerne les points de contrôle actuels aux frontières avec l'Autriche, la Suisse, la République tchèque et la Pologne, qui peuvent être temporairement activés mais prolongés à plusieurs reprises. Les Verts soutiennent les contrôles frontaliers mobiles dans la région frontalière. Cependant, les réfugiés demandant l'asile sont généralement autorisés à entrer dans le pays.

: L'Union exige que les demandeurs d'asile rejetés qui sont criminels ou représentent un risque soient gardés en détention jusqu'à ce qu'ils puissent être expulsés ou partir volontairement. Les critiques citent des obstacles juridiques. Moratoire sur l'acceptation des Afghans et des Syriens : L'Union plaide en faveur de cela, mais les critiques le considèrent comme douteux sur le plan juridique.

Pouvoirs étendus pour les agences de sécurité dans le domaine numérique : Klingbeil a déclaré : "Les autorités ont besoin de plus de marge de manœuvre pour surveiller les structures de radicalisation des terroristes islamiques en ligne." Les politiques verts Konstantin von Notz et Irene Mihalic proposent également cela dans une proposition de politique obtenue par le studio de la capitale d'ARD et dpa. Le politique du SPD Sebastian Hartmann considère le FDP comme un "obstacle", en particulier en ce qui concerne l'accès aux données de trafic de télécommunication, qui est légalement autorisé en vertu du droit de l'UE : "Nous avons un FDP qui a affaibli les agences de sécurité en raison d'une compréhension erronée de l'État de droit."

Amélioration de la coopération entre la police et les services de renseignement : Notz et Mihalic plaident également en faveur de cela et sont susceptibles de recevoir le soutien à la fois de l'Union et du SPD.

Réponse plus ferme contre les prêcheurs de haine : Klingbeil a exigé : "Nous devons limiter le pouvoir des prêcheurs de haine sur TikTok et d'autres réseaux. Les fournisseurs et les plates-formes Internet ont les moyens juridiques, et s'ils ne les utilisent pas, nous devons renforcer notre réponse."

Financement adéquat et plus de personnel pour les agences de sécurité : Tanto Klingbeil que les deux Verts réclament cela. Notz et Mihalic veulent intégrer le sujet de la sécurité intérieure en tant que responsabilité conjointe des gouvernements fédéral et régional dans la Constitution allemande.

Les origines du débat :

Vendredi soir, un suspect, prétendument motivé par l'idéologie islamiste radicale, a attaqué un festival de ville à Solingen, tuant trois personnes et en blessant huit autres. Le suspect de 26 ans, syrien, est maintenant en détention. Le Bureau du procureur général enquête, y compris pour meurtre et appartenance à la milice terroriste de l'État islamique, qui a revendiqué l'attaque et a publié une vidéo d'une personne masquée censée être le suspect. La déportation du suspect en Bulgarie l'an dernier a échoué.

