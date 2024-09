Examiner les compétences de débat de Kamala Harris: ce que les faits révèlent

Et Kamala Harris, malgré sa campagne présidentielle décevante en 2020 qui s'est terminée en décembre 2019 avant les primaires, a laissé son empreinte. Sur la scène des débats primaires en juin 2019, avant d'être la colistière de Biden ou qu'il soit proche de la Maison Blanche, Harris a vigoureusement critiqué Joe Biden.

"C'était moi, cette petite fille"

La police et la race étaient des sujets vitaux dans la primaire démocrate de 2020.

"Je ne dis pas que vous êtes raciste", a déclaré Harris à Biden, le regardant droit dans les yeux alors qu'il fixait l'avant ou son pupitre. Mais elle a trouvé douloureux que Biden félicite des hommes comme les anciens sénateurs Strom Thurmond de Caroline du Sud et John Stennis du Mississippi, "qui ont construit leur carrière sur la ségrégation dans ce pays".

Elle a poursuivi en déclarant que pendant sa carrière au Sénat, Biden avait travaillé avec ces hommes sur des projets de loi contre les bus scolaires fédéraux dans les districts scolaires locaux.

"Il y avait une fille en Californie qui faisait partie de la deuxième classe à intégrer ses écoles publiques, et elle était transportée en bus à l'école tous les jours", a déclaré Harris. "Et cette petite fille, c'était moi."

C'était une déclaration marquante, montrant l'habileté de Harris sur la scène des débats - présentée avec confiance, livrée avec adresse, sans pitié et directement à son adversaire, qui l'a finalement choisie comme colistière.

Une chance de poursuivre Trump

Harris a sans doute passé son temps de débat à préparer des attaques contre son adversaire cette année. Elle et Trump sont censés débattre pour la première fois mardi dans l'État crucial de Pennsylvanie, avec ABC News diffusant l'événement.

Les démocrates ont essayé de présenter cette campagne comme celle d'un ancien procureur en Harris et d'un criminel condamné en Trump. Harris devra vivre à la hauteur de cette réputation de procureur coriace mardi en exprimant la colère des démocrates envers Trump à son visage.

Contrairement à Biden, Harris n'aura pas à fouiller les années 1970 pour trouver de la matière. Elle peut se concentrer sur sa condamnation criminelle à New York, sa responsabilité dans une affaire d'abus sexuel et diffamation, ses politiques nationalistes, ses allégations infondées de fraude électorale - pour lesquelles il n'y a pas de preuve - ou sa célèbre promesse d'emprisonner les officiels électoraux.

Un orateur à la fois

Alors que Harris aura beaucoup à dire sur Trump, elle ne tirera pas parti de ses interruptions. Pendant le débat, les micros des candidats seront coupés quand ce ne sera pas leur tour de parler, donc Trump ne pourra pas interrompre Harris avec des insultes comme il l'a fait avec Hillary Clinton, en disant "Vous êtes la marionnette!" ou "Vous seriez en prison", lors des débats en 2016.

Cela signifie également que le moment mémorable de Harris lors du débat vice-présidentiel de 2020, lorsqu'elle a dit "Monsieur le Vice-président, je parle", en réponse à l'interruption de Mike Pence, ne se reproduira pas.

La préparation peut échouer

tutte les critiques de Harris ne fonctionnent pas aussi bien que l'attaque sur le carpooling de Biden. During another 2019 debate, Harris targeted Sen. Elizabeth Warren on the topic of Warren's plan to break up tech companies.

Harris tried to simplify this larger issue by expressing her disappointment that Warren wouldn't call for Twitter (then a different company) to suspend Trump's account. Twitter later suspended Trump's account after the January 6, 2021, Capitol insurrection, but the company was subsequently bought by Elon Musk and renamed and Trump is now active on the platform again.

Harris' point felt insignificant, allowing Warren to make a more compelling statement.

"Look, I don't just want to get Trump off Twitter, I want to get him out of the White House," Warren said.

This exchange might serve as a warning for Harris to avoid getting bogged down in details since Trump will, as history has shown, happily fabricate facts to make his points.

Les lignes d'attaque contre Harris

This brings us to a telling Harris debate exchange from 2019. She faced criticism from former Rep. Tulsi Gabbard about her prosecutorial record, which was to the right of the Democratic Party at the time. Gabbard accused Harris of being too harsh on marijuana offenders and had other criticisms of her time as a prosecutor.

"I'm proud of that work," Harris retorted, justifying her career as attorney general by saying she worked to improve California and opposed the death penalty, rather than just delivering "fancy speeches" or serving in legislative bodies.

The irony is that Gabbard, now a former Democrat, has supported Trump, who advocates for the death penalty for drug offenders.

Gabbard has reportedly assisted Trump with his own debate preparation, and Trump will likely try to present Harris as leaning to the left of the American mainstream – changing her positions for political gain in 2019 and now modifying them again to campaign for the presidency.

According to a recent survey conducted by The New York Times/Siena College, the contest is quite even, falling within the acceptable variation. A small number of probable voters, under 10%, expressed the need for further insights regarding Trump. Conversely, over a quarter of participants, at 28%, highlighted their desire for more information about Harris. This could indicate either her potential for further development or potential setbacks following her confrontations with Trump.

Despite the criticism she faced during her 2020 primary campaign, Kamala Harris' stance on politics was evident in her debates. She fiercely criticized Joe Biden's past stance on federally mandated busing, revealing a personal connection to the issue.

Given her background as a prosecutor, Harris is expected to utilize her debate time against Donald Trump, focusing on his criminal conviction and other controversial policies.

Lire aussi: