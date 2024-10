Examiner les armes dans l'inventaire de missiles de l'Iran et décrire les tactiques d'Israël pour les affronter.

Récemment, une frappe aérienne plus intense qu'un incident similaire en avril a exacerbé la situation de manière significative, rendant cette période extrêmement volatile au Moyen-Orient. Cette grave escalade se produit dans un contexte déjà tendu, alors qu'un important conflit géopolitique se déroule dans la région.

Penchons-nous sur les capacités de missiles de l'Iran et les systèmes de défense employés par les pays de la région, y compris Israël.

Les missiles de l'Iran

Téhéran dispose d'un important arsenal de missiles balistiques et de croisière avec des portées diverses, selon un rapport de 2021 du Projet de menace de missiles au Center for Strategic and International Studies (CSIS). Le nombre exact de chaque type de missile reste inconnu. Cependant, le général Kenneth McKenzie de l'USAir Force a informé le Congrès en 2023 que l'Iran possédait plus de 3 000 missiles balistiques, selon le site Web Iran Watch du Wisconsin Project on Nuclear Arms Control cette année.

Les missiles balistiques suivent une trajectoire qui les emmène hors de ou près de l'atmosphère de la Terre, avant que la charge utile ne se sépare du rocket et ne plonge vers sa cible. Des experts en armes ont analysé des vidéos vérifiées sur les réseaux sociaux de la scène et ont rapporté que l'Iran avait utilisé des variantes du missile balistique Shahab-3 lors de l'attaque récente contre Israël.

Le Shahab-3 est la base de tous les missiles balistiques de moyenne portée de l'Iran, utilisant des propergols liquides, selon Patrick Senft, coordonnateur de recherche chez Armament Research Services (ARES). Le Shahab-3 est entré en service en 2003, portant une charge utile comprise entre 760 et 1 200 kilogrammes (1 675 à 2 645 livres) et peut être lancé à partir de lanceurs mobiles et de silos.

Iran Watch indique que la dernière variante du Shahab-3, les missiles Ghadr et Emad, ont une précision de moins de 300 mètres (environ 1 000 pieds) de leurs cibles prévues. Les médias iraniens ont rapporté que Téhéran avait utilisé un nouveau missile, le Fattah-1, lors des attaques. L'Iran décrit le Fattah-1 comme un missile hypersonique - c'est-à-dire qu'il se déplace à Mach 5, ou cinq fois la vitesse du son (environ 3 800 miles par heure, 6 100 kilomètres par heure).

Cependant, presque tous les missiles balistiques atteignent la vitesse hypersonique pendant leur vol, surtout lorsqu'ils plongent vers leurs cibles. Les analystes ont souligné que le terme "hypersonique" est couramment utilisé pour faire référence à des armes avancées, comme les véhicules glisseurs hypersoniques et les missiles de croisière hypersoniques, qui peuvent manœuvrer à vitesse hypersonique à l'intérieur de l'atmosphère de la Terre. Ces armes sont extrêmement difficiles à abattre en raison de leurs capacités avancées.

Le Fattah-1, however, n'est ni l'un ni l'autre, selon Fabian Hinz, chercheur principal à l'Institut international d'études stratégiques, qui a écrit sur le sujet l'année dernière. Hinz explique que le Fattah-1 semble avoir une charge utile sur un véhicule de rentrée manœuvrable, permettant de faire des ajustements pour éviter les défenses de missiles pendant une courte partie de sa plongée vers sa cible.

Bien que cette capacité serait une amélioration par rapport aux missiles précédents de l'Iran, les analystes restent sceptiques quant à l'utilisation par l'Iran du nouveau missile pour la première fois mardi soir. "C'est l'un de leurs missiles balistiques les plus récents, et ils ont beaucoup à perdre en l'utilisant", a déclaré Trevor Ball, ancien technicien senior en explosifs pour l'US Army. "Israël obtiendrait des informations précieuses sur ses capacités simplement en l'utilisant. Il y a aussi le risque qu'il ne fonctionne pas, donnant à Israël encore plus d'informations sur ses capacités. Ils obtiennent une propagande gratuite et ne risquent rien en disant qu'il a été utilisé."

Les défenses de missiles d'Israël

Israël dispose d'une gamme de systèmes pour se protéger contre les attaques de divers types de missiles, tels que les missiles balistiques avec des trajectoires qui les emmènent hors de l'atmosphère et les missiles de croisière et les roquettes à basse altitude.

Beaucoup d'attention a été portée à son système Iron Dome très efficace, qui est utilisé pour intercepter les roquettes et les armes d'artillerie entrantes. Cependant, le Iron Dome ne sert que de couche de base de la défense de missiles d'Israël et ne serait pas utilisé pour lutter contre les missiles balistiques lancés mardi soir, selon l'Organisation de défense de missiles d'Israël (IMDO).

Le système David's Sling, qui protège contre les menaces à courte et moyenne portée, est le niveau suivant de la défense de missiles, selon l'IMDO. David's Sling est un projet conjoint entre le système de défense avancé RAFAEL d'Israël et le géant de la défense américain Raytheon, utilisant des intercepteurs cinétiques Stunner et SkyCeptor pour éliminer les cibles jusqu'à 186 miles de distance, selon le Projet de menace de missiles au CSIS.

Les systèmes Positive Arrow 2 et Arrow 3, développés conjointement avec les États-Unis, sont les plus hauts niveaux de la défense de missiles d'Israël.

L'Arrow 2 utilise des ogives fragmentées pour détruire les missiles balistiques entrants dans leur phase terminale - lorsqu'ils plongent vers leurs cibles - dans l'atmosphère supérieure, selon le CSIS. L'Arrow 2 a une portée de 56 miles et une altitude maximale de 32 miles, selon l'Alliance d'advocacy de défense de missiles, qui a classé l'Arrow 2 comme une mise à niveau des défenses de missiles Patriot que l'Israël utilisait autrefois dans ce rôle.

Entre-temps, l'Arrow 3 utilise la technologie de frappe à impact pour intercepter les missiles balistiques entrants dans l'espace, avant qu'ils ne rentrent dans l'atmosphère sur leur chemin vers les cibles. During Tuesday night's attack, the US military stated that it launched at least 12 anti-missile munitions against the incoming Iranian missiles. The US response came from the Navy guided-missile destroyers USS Cole and USS Bulkeley, which were operating in the eastern Mediterranean Sea, Pentagon spokesperson Maj. Gen. Pat Ryder said. The Pentagon did not specify the interceptors used, but the US destroyers are equipped with the Aegis ballistic missile defense system, with interceptor missiles that can strike and destroy incoming ballistic missiles in their mid-course or terminal phases.

Le système de défense aérienne de Jordanie a intercepté des missiles iraniens lors d'un incident nocturne mardi, selon une autorité jordanienne, sans fournir de détails supplémentaires.

Lors d'une attaque iranienne contre Israël en avril, de nombreux projectiles iraniens ont été efficacement interceptés par des avions militaires israéliens et américains. Cependant, l'Iran a principalement utilisé des drones lents lors de cette attaque, les rendant des cibles plus faciles pour les avions de chasse par rapport à la descente verticale rapide des ogives balistiques visant des cibles en Israël.

Ce rapport inclut des contributions de CNN's Gianluca Mezzofiore et Haley Britzky.

