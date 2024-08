Examiner la possibilité d'obtenir une prolongation pour la déclaration de revenus?

Attention, contribuables ayant une déclaration d'impôt 2023 à venir prochainement sont à court de temps. Elle doit généralement être dans la boîte aux lettres appropriée au plus tard le 2 septembre 2023. Voici comment reporter un peu la date limite.

Le temps presse. Bien que la déclaration d'impôt, comme les années précédentes, soit attendue pour le service des impôts spécifiquement le 31 août 2024, étant donné que c'est un samedi, la date de soumission est reportée au 2 septembre. Il ne reste que quelques jours. Voici des précisions sur ce sujet.

La date limite peut-elle être prolongée ?

Oui, grâce à une prolongation de la date limite. Cependant, elle doit être justifiée avec force, contrairement à avant - soit par téléphone, par écrit, ou directement via ELSTER. Lors de la demande de prolongation, une date de soumission réaliste, telle qu'un ou deux mois plus tard, doit être fournie. La demande doit être faite dès que possible, de préférence avant la date limite, c'est-à-dire avant le 2 septembre.

La nouvelle date limite du 2 septembre 2024 s'applique-t-elle à toutes les déclarations d'impôt ?

Non, une date limite plus longue s'applique si un conseiller fiscal ou une association d'aide fiscale accompagne le processus. Dans ce cas, la date limite est au 31 mai 2025. Étant donné que c'est également un samedi, la date de soumission est reportée au 2 juin 2025.

Quelles sanctions s'appliquent si la date limite de soumission n'est pas respectée ?

Pour chaque mois complet de retard de la déclaration d'impôt, une majoration de 0,25 % est appliquée sur l'impôt dû. Cependant, un minimum de 25 euros est dû. La majoration peut atteindre 25 000 euros. La pénalité est automatiquement imposée si la déclaration n'est pas soumise dans les 14 mois suivant la fin de l'année d'imposition concernée. Les retardataires chroniques peuvent également faire face à des frais d'exécution supplémentaires et des intérêts.

Combien de temps ont ceux qui ne sont pas tenus de soumettre une déclaration d'impôt pour le faire volontairement pour 2023 ?

Pour l'année 2023, la date limite est le 31 décembre 2027. Même pour l'année 2020, cela peut encore être soumis au service des impôts avant le 31 décembre 2024. Cela pourrait encore être avantageux, car le remboursement moyen des dernières années a été d'environ 1 000 euros, selon l'Office fédéral de la statistique.

Qui doit soumettre une déclaration d'impôt ?

Les employés qui gèrent au moins deux emplois différents et ont la classe d'imposition 6

Les couples qui ont la classe d'imposition 3 ou 5

Ceux qui ont plus de 410 euros de revenus supplémentaires par an ; cela peut être des revenus locatifs ou des pensions

Ceux qui ont obtenu une déduction fiscale de l'administration fiscale

Les travailleurs indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs doivent généralement déposer une déclaration d'impôt si leur revenu dépasse le montant déductible d'impôt de base de 10 908 euros (2023)

Ceux qui ont été en travail à temps partiel dans l'année précédente

Ceux qui reçoivent des revenus de substitution, tels que les indemnités de chômage, parentales, maladie ou maternité

Les couples qui ont divorcé en 2022 et étaient Previously jointly assessed are required to file. The same applies to divorced or separated spouses where one is obligated to pay maintenance

Les plus-values peuvent également rendre la dépôt d'une déclaration d'impôt obligatoire. C'est le cas si l'impôt sur les revenus mobiliers dû n'a pas été payé, si des revenus étrangers sont présents pour lesquels aucun impôt retenu à la source n'a été payé, ou si trop peu d'impôt retenu à la source a été payé l'année précédente

Les retraités si le revenu pour 2023 dépasse le montant déductible d'impôt de base de 10 908 euros (pour une personne seule). Le montant est doublé pour les couples joints

