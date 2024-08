- Examen des représentations historiques traditionnelles difficiles

Une nouvelle initiative d'investigation vise à démentir les narratives historiques exagérées en Thuringe, en les qualifiant de contes sans fondement. Selon Jens-Christian Wagner, directeur de la Fondation mémorielle de Buchenwald et de Mittelbau-Dora, "ce sont des sujets que nous rencontrons régulièrement, pas seulement en ligne."

Au cours des dernières années, les récits révisionnistes de l'histoire ont gagné en popularité dans certains segments de la société allemande où ils n'existaient pas auparavant. Cette tendance est liée à la croissance des réseaux sociaux et à l'émergence de l'AFD.

Site web pour démystifier les mythes sur le révisionnisme historique

Le projet d'investigation est une collaboration entre la Fondation mémorielle de Buchenwald et de Mittelbau-Dora et le département d'Histoire des médias et de la vie publique de l'Université Friedrich Schiller de Jena. Wagner dirige le département. Un aspect clé du projet est la création d'un site web qui informera le public sur les mythes révisionnistes de l'histoire les plus couramment répétés, entre autres choses.

Le révisionnisme historique est classé dans la recherche comme un mouvement politiquement motivé qui cherche à présenter l'histoire allemande comme une succession ininterrompue de réalisations, tout en minimisant ses périodes problématiques telles que l'époque du national-socialisme ou du colonialisme. Un mythe révisionniste de l'histoire pourrait affirmer, par exemple, que le parti nazi était un groupe de gauche. Un autre mythe populaire est l'affirmation selon laquelle le bombardement allié de Dresde en février 1945 était un "holocauste par le feu".

Les arguments révisionnistes de l'histoire ont été utilisés pendant des années non seulement par l'AFD, mais aussi par d'autres partis d'extrême droite, a déclaré Wagner. Cela inclut les citoyens du Reich, également connus sous le nom de "Reichsbürger", ainsi que des groupes comme "Thuringe libre".

Particulièrement répandu dans les zones rurales

Wagner a noté que ces narratives sont maintenant très répandues, en particulier dans les zones moins urbaines. "Nous observons cela surtout dans les zones rurales." Cette tendance est plus marquée chez les individus vivant en dehors des sociétés urbaines plus orientées vers l'académisme.

Le projet d'investigation, selon Wagner, se déroulera jusqu'en avril 2025 et est financé par la Fondation pour la mémoire, la responsabilité et l'avenir. Son objectif est de poursuivre le projet après 2025 et de trouver un financement supplémentaire, y compris de l'État libre.

L'approche scientifique de l'initiative d'investigation vise à démentir les mythes révisionnistes de l'histoire politiquement motivés, tels que la représentation erronée du parti nazi comme un groupe de gauche ou l'exagération du bombardement allié de Dresde. Le projet, dirigé par Jens-Christian Wagner et son équipe, est en train de développer un site web pour démystifier ces et d'autres mythes, le rendant ainsi une ressource inestimable pour l'éducation du public.

