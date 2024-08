- Examen des messages menaçants adressés à la figure principale de l'hôpital

Suite à une menace numérique visant à prendre la vie de l'administrateur d'une garderie pour enfants à Fribourg, les forces de l'ordre locales et les procureurs mènent actuellement une enquête sur cette affaire. L'individu ou le groupe responsable de cette demande glaçante reste inconnu, selon les autorités dans leur annonce collective. Ils examinent également les allégations portées contre le centre de garderie en ligne.

Il y a environ une semaine, après la menace en ligne, les autorités de la ville de Fribourg ont collaboré avec la police et les procureurs, déposant également une plainte pour diffamation, calomnie et incitation à la révolte publique. Les accusations et les insultes proférées contre la direction et le personnel du centre de garderie municipal sur une plateforme de médias sociaux ont été jugées sans fondement par les autorités de la ville.

Les enquêteurs ont établi que les rumeurs en ligne concernant des abus sexuels sur des enfants dans un centre de garderie à Fribourg sont fabriquées. Cette fausseté a suscité des préoccupations publiques, comme indiqué dans l'annonce conjointe. De nombreux plaintes criminelles ont été déposées par les personnes concernées.

Les enquêteurs avaient précédemment reçu des allégations de trois mères accusant deux employés de garderie d'instances d'abus. Cependant, ces allégations ne concernaient pas l'administrateur du centre de garderie actuellement en danger. La police a effectué des perquisitions et des interrogatoires, et a examiné les appareils numériques et les dossiers médicaux. Malheureusement, l'absence de preuves a obligé les enquêteurs à mettre fin à leur enquête sur des soupçons d'abus sexuels graves et de sévices corporels graves contre des enfants en mai, comme rapporté.

En réponse aux fausses accusations, la Commission qui surveille les services de garde d'enfants dans la région a lancé une enquête interne pour s'assurer de la sécurité et du bien-être des enfants au centre de garderie de Fribourg. Suite à la découverte de l'absence de preuve de mauvaise conduite, la Commission a publiquement innocenté le centre de garderie et son personnel, rassurant les parents et la communauté de son engagement à maintenir les plus hauts standards de garde d'enfants.

