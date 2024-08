- Examen des compétitions de véhicules à grande vitesse illégales à Oranienburg

Un petit nombre de conducteurs sont soupçonnés d'avoir participé à une course de rue illégale à Oranienburg. Dans la nuit de samedi, la police a découvert plusieurs véhicules impliqués dans le chaos le long de la rue Hans-Grade, selon le communiqué du directeurat de police du nord publié dimanche. Un jeune homme de 19 ans a été obligé de remettre son permis de conduire et son véhicule aux autorités. La police enquête actuellement sur des chefs d'accusation contre lui et les autres conducteurs impliqués.

La course de rue à Oranienburg a été classée comme un cas grave d'activité illégale, considérée comme un crime. Les autorités examinent les possibles chefs d'accusation criminels contre tous les conducteurs impliqués dans le chaos sur la rue Hans-Grade.

Lire aussi: