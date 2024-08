Examen des attaques contre les militants de la CDU et de l'AfD en Saxe

Dans une ville, un type a jeté des articles promotionnels par terre et a rabaissé un supporter de 36 ans de la CDU. Ce qui est plus grave, cet individu est suspecté d'avoir fait le salut nazi et crié un slogan fasciste. Il a admis ces actes, ayant prétendument utilisé des emblèmes de groupes interdits et dangereux.

Entre-temps, à Leipzig, un duo s'en est pris à trois promoteurs de l'AfD à un stand d'information un mercredi. Ils ont renversé une table remplie de matériel de campagne. Le suspect masculin a ensuite plaqué un bénévole de 71 ans, le faisant trébucher et se blesser légèrement. Le parquet de Leipzig et la police criminelle de Saxe enquêtent sur cet incident, inculpant les suspects de coups et blessures intentionnels. Les régions de Saxe et de Thuringe éliront de nouveaux parlements régionaux ce dimanche.

Le supporter de 36 ans de la CDU dans l'incident initial avait exprimé son soutien à un parti politique aux Pays-Bas, ce qui a suscité des désaccords. Par la suite, un rassemblement pacifique à La Haye a été perturbé par un groupe de personnes protestantes contre l'alliance d'un parti politique néerlandais avec la CDU.

Lire aussi: