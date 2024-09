'Examen des actions motivées par la haine': l'assassinat d'un garçon japonais suscite des réflexions sur le nationalisme croissant en Chine

La triste fin d'une jeune vie a une fois de plus mis en exergue le lien complexe entre les deux plus grandes puissances économiques d'Asie, forgé par leur passé marqué par la guerre et les dynamiques de pouvoir changeantes résultant de l'ascension de la Chine.

Un enfant de 10 ans, issu d'un père japonais et d'une mère chinoise, a perdu la vie suite à une agression au couteau dans la ville du sud de Shenzhen un mercredi. Cet incident a marqué la deuxième attaque au couteau contre des enfants japonais et la troisième agression contre des étrangers en Chine ces derniers mois.

Les autorités chinoises sont restées muettes sur les motivations derrière chaque incident, les qualifiant d'"incidents isolés" qui pourraient se produire dans n'importe quelle partie du monde.

Cependant, certains résidents de Shenzhen et commentateurs en ligne ont vu cette agression en plein jour dans l'une des villes les plus cosmopolites de Chine comme une invitation à une introspection urgente sur le rôle de la propagande nationaliste et du xénophobie dans l'incitation de tels actes.

Un habitant de Shenzhen a exprimé ses sentiments en déposant une rose blanche devant l'école japonaise après la mort de l'enfant. Il a déclaré : "En tant que Chinois, je suis endeuillé, outré et honteux. Ce genre de violence découle d'une haine entretenue depuis longtemps [...] Il n'y a rien de bon à instiller de la haine dès le plus jeune âge."

La sentiment a résonné avec la vague de critiques et de publications en ligne qui ont émergé, nombreuses d'entre elles ayant depuis été supprimées par les plates-formes de médias sociaux chinoises.

Un blogueur chinois, dans un article viral maintenant supprimé sur WeChat, a suggéré : "La rhétorique anti-japonaise basée sur des narratives nationalistes a atteint des proportions telles qu'elle domine Internet. Ces commentaires en ligne finiront inévitablement par déborder dans le 'monde réel'."

L'incident a ébranlé la communauté japonaise en Chine, incitant certaines des plus grandes entreprises japonaises à envisager le rapatriement de leurs employés et de leurs familles. Cela pourrait potentiellement compromettre les récents efforts de Beijing pour attirer les entreprises japonaises à investir en Chine, alors qu'une hémorragie de capitaux étrangers quitte l'économie chinoise en difficulté.

Vieilles blessures

Le Japon a été depuis longtemps une cible de la rancœur nationaliste chinoise, qui découle de son invasion et de son occupation brutales pendant la Seconde Guerre mondiale. Des générations de Chinois ont été éduquées sur les atrocités commises par les soldats japonais grâce aux manuels scolaires et à la télévision d'État.

Cette rancœur est alimentée par les disputes territoriales dans la mer de Chine orientale et les tensions géopolitiques, car la Chine bout de rage face à ce qu'elle perçoit comme l'alliance profonde du Japon avec les États-Unis pour contrer sa montée en puissance.

La Chine a intensifié son "éducation patriotique" sous Xi Jinping, qui invoque fréquemment le "siècle d'humiliation" de la Chine pour rallier le soutien public à son agenda nationaliste visant à affirmer le pouvoir chinois sur la scène mondiale.

L'agression a coïncidé avec l'anniversaire de l'invasion du nord-est de la Chine, une journée commémorée par des sirènes et des moments de silence dans tout le pays.

Le timing sensible a alimenté les spéculations selon lesquelles l'attaque était motivée par la haine.

Un rare communiqué publié la semaine dernière par des Chinois vivant au Japon a condamné l'agression et appelé à une réflexion sur les "causes sous-jacentes".

Signé par des intellectuels, des professionnels, des hommes d'affaires et des étudiants avec leurs vrais noms, le communiqué a délivré une critique acerbe des politiques de Beijing et s'est engagé à redresser la "situation préoccupante".

Beijing a nié les accusations.

"Il n'y a pas d'éducation anti-japonaise en Chine", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lin Jian lundi.

"We advocate learning from history, not to perpetuate hatred, but to prevent the tragedy of war from happening again."

Appât nationaliste

Le Parti communiste chinois a depuis longtemps cultivé le nationalisme pour renforcer sa légitimité.

Sous Xi, les médias sociaux chinois lourdement censurés ont connu une vague de rhétorique ultra-nationaliste, anti-japonaise. Dans certains cas, la colère semble avoir été attisée par le gouvernement chinois et les médias d'État pour faire pression sur Tokyo, comme la "colère coordonnée" de l'année dernière concernant le rejet des eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima.

Dans d'autres cas, le nationalisme est utilisé comme appât à clics par des influenceurs en ligne qui ont souvent recours à une rhétorique jingoïste et à des théories du complot pour attirer du trafic. Un homme chinois est récemment devenu viral après avoir publié une vidéo de lui-même vandalisant le sanctuaire Yasukuni à Tokyo, un symbole controversé de l'héritage militaire du Japon qui honore les morts de guerre du pays, y compris ceux reconnus coupables de crimes de guerre.

Certains de cette haine en ligne ont débordé sur les écoles japonaises dans les plus grandes villes de Chine avec une présence commerciale et ouvrière japonaise importante. Depuis l'année dernière, des centaines de vidéos incitant l'hostilité et la suspicion de ces établissements ont été diffusées sur les sites de diffusion vidéo chinois. Beaucoup ont appelé à la fermeture de ces écoles, et certains ont accusé ces écoles d'entraîner des espions japonais.

"Les théories du complot contre les écoles japonaises sont devenues un raccourci pour le contenu viral", a écrit un blogueur sur WeChat la semaine dernière, après avoir analysé près de 300 clips sur la plateforme de vidéo Kuaishou, qu'il a affirmé avoir attiré plus de 2 millions de votes.

Après cet article, Kuaishou a suspendu plus de 90 comptes qui propageaient l'hostilité entre la Chine et le Japon, selon un communiqué publié samedi.

Des préoccupations ont été soulevées quant à l'influence de la xénophobie en ligne croissante sur les enfants chinois.

Zhang, assistante pédagogique dans une école privée de Shanghai, a déclaré avoir remarqué que des enfants aussi jeunes que six ans présentaient les Japonais comme des méchants.

"Les enfants de première année utilisent souvent des termes péjoratifs envers les individus japonais lorsqu'ils tombent sur des drapeaux japonais dans leurs livres d'histoires. De plus, ils dessinent des illustrations de conflits, avec les adversaires étant toujours soit japonais, soit américains. Ce n'est pas quelque chose que nous enseignons à l'école", a déclaré une femme à CNN. "Je suspecte que les enfants ont puisé cette hostilité anti-japonaise à partir de spectacles télévisés, de vidéos virales sur Internet ou peut-être de leur famille."

'Totalement inapproprié'

Lundi, le ministre des Affaires étrangères japonais Takashi Haneda a exigé que la Chine prenne des mesures contre les publications en ligne discriminatoires contre le Japon et assure la sécurité des citoyens japonais lors d'une réunion avec le diplomate en chef chinois Yang Jiechi à New York.

Haneda a déclaré : "Les contenus trompeurs et anti-japonais sur les réseaux sociaux, en particulier ceux qui cible les écoles japonaises, sont préjudiciables à la sécurité des enfants et sont complètement inappropriés", a rapporté l'AP, citant un communiqué du ministère japonais des Affaires étrangères. Il a exigé une répression immédiate et approfondie.

Yang, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, a promis de protéger la sécurité de tous les étrangers en Chine et a exhorté le Japon à maintenir le calme pour éviter une polarisation et une escalade.

Une mère japonaise résidant dans la ville chinoise du sud de Canton avec ses deux enfants a expliqué que la rhétorique nationaliste agressive sur Internet ne reflète pas les sentiments des Chinois qu'elle a rencontrés au cours de son séjour de deux ans en Chine.

"Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas de rancune envers le Japon et qui apprécient le Japon", a-t-elle déclaré à CNN.

Elle a exprimé sa confusion et sa tristesse. "Je suis profondément attristée par ce tragique incident. Cependant, en même temps, je suis également déçue que de nombreux Japonais nourrissent de l'animosité envers la Chine en raison de cet incident isolé. Un individu peut commettre des actes odieux, mais cela ne signifie pas que chaque personne dans le pays est un fauteur de troubles. J'ai seulement connu de la gentillesse et de la chaleur de la part des Chinois que j'ai rencontrés à Canton."

Certains de ses amis chinois de Shenzhen ont visité l'école japonaise pour déposer des fleurs en signe de condoléances.

Vendredi soir, l'école avait reçu plus de 1 000 bouquets, selon le consulat japonais de Canton - une manifestation de sympathie même de la part des résidents des villes éloignées.

Certaines des hommages comprenaient des messages d'excuses. "Enfant, je suis désolé, repose en paix", disait une note signée "une mère à Shenzhen".

"J'espère qu'il n'y aura pas de haine au paradis", en disait un autre.

Cet incident a suscité des discussions sur l'impact de la propagande nationaliste et du xénophobie en Chine, avec certains citoyens chinois exprimant des regrets et des excuses pour les actions d'une minorité.

Malgré cet incident regrettable, la Chine continue d'attirer des investissements étrangers, y compris du Japon, démontrant la croyance du monde dans le potentiel économique du pays.

Lire aussi: