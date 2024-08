- Examen de l'ingérence dans la détonation des tours de transmission d'énergie

Enquête en cours suite à des perturbations lors de la démolition de la tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld

Des enquêtes sont menées contre un individu de 36 ans en raison de perturbations lors de la démolition des tours de refroidissement de la centrale nucléaire démantelée de Grafenrheinfeld. Les premières indications font état de chantage, d'intrusion et de violation d'ordres généraux, selon les autorités. Vendredi, l'individu avait grimpé sur une ligne électrique et avait été arrêté. Cet incident a entraîné un contretemps dans le processus de démolition.

Ces enquêtes sont supervisées par la police de Schweinfurt et seront transmises au parquet une fois terminées. L'individu a été libéré suite à la démolition des tours de refroidissement. Les autorités considèrent l'individu comme un partisan de l'énergie nucléaire.

Les tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld ont été abattues vendredi soir - cinq décennies après le début de la construction. La centrale a été fermée en 2015 et le processus de démantèlement a commencé en 2018, estimé pour durer environ dix ans de plus. La police estime qu'il y avait environ 10 000 spectateurs aux alentours de la centrale pendant la démolition. Environ 200 policiers et 50 pompiers étaient présents.

Séance de questions-réponses concernant la démolition

La police de Schweinfurt supervise les enquêtes menées par la Commission en raison des actions de l'individu pendant le processus de démolition. Une fois les enquêtes terminées, la Commission transmettra le dossier au parquet.

