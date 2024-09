- Examen de la fraude électorale présumée en Saxe: quelle est la dimension de la question?

En Saxe, des individus non identifiés ont caché les croix apposées par les électeurs et les ont remplacées par des croix représentant le plus petit parti "Freie Sachsen", qualifié par le Bundesamt für Verfassungsschutz d'entreprise d'extrême droite. Selon une déclaration de la police saxonne, environ 130 bulletins de vote ont été découverts dans les circonscriptions de vote à Dresde, Radeberg et Bautzen. Le Landesamt für Verfassungsschutz a pris en charge l'enquête.

Maintenant, l'élection en Saxe est assombrie par des allégations de corruption. Réponses aux questions les plus importantes.

Qu'est-ce que la corruption électorale ?

Les paramètres de la corruption électorale sont définis à l'article 107a, paragraphe 1 du Strafgesetzbuch. Il est illégal de voter illégalement ou de modifier intentionnellement les résultats électoraux ou de manipuler le résultat. Cela comprend également les cas où quelqu'un, dans les limites de la loi, vote contre le choix d'un électeur ou sans son approbation explicite.

Quiconque contrevient à cette disposition encourt une amende ou une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans. La tentative est également punissable.

La police de Dresde a informé stern que des anomalies ont été détectées lors de la comptabilisation des bulletins de vote par les travailleurs de la capitale de l'État. Selon un article dans la "Sächsische Zeitung", des bulletins de vote manipulés ont été initialement découverts dans deux circonscriptions de vote. "Cette suspicion s'est matérialisée en ce qui concerne les circonscriptions de vote 36011 et 36012", a déclaré un porte-parole de la ville de Dresde au journal. Les deux circonscriptions de vote se trouvent à Langebrück, dans le nord de Dresde. D'autres irrégularités ont été découvertes plus tard dans d'autres circonscriptions.

Dans la circonscription de vote 36012, le parti "Freie Sachsen" a obtenu un résultat remarquable, recueillant 10,2 % chacun des votes directs et de liste, soit un total de 119 votes. Dans l'élection régionale, le petit parti a obtenu 2,2 % des votes. Selon Bild, des employés de maisons de retraite et des postiers sont sous investigation en tant que potentiels auteurs à Dresde. La police n'a pas encore confirmé cela.

La corruption électorale est-elle courante en Allemagne ?

Exceptionnellement rare. Un porte-parole du Bundeskriminalamt a informé stern que la corruption électorale est si peu fréquente en Allemagne qu'elle n'est pas séparément répertoriée dans la Polizeikriminalstatistik. "La corruption électorale n'est pas un problème en Allemagne", a affirmé le porte-parole.

Actuellement, il y a des rumeurs d'environ 130 bulletins de vote manipulés en Saxe, où les autorités ont identifié une tentative de manipulation. Environ 2,37 millions de votes ont été castés lors de l'élection régionale dimanche.

Les électeurs doivent-ils s'inquiéter ?

Non. (Tentative de) corruption électorale est exceptionnellement rare en Allemagne. Par le passé, il y a eu des cas d'informations fausses et de photos fabriquées circulant sur les réseaux sociaux, donnant faussement l'impression de corruption électorale. Cependant, elles ont été démenties et expliquées en ligne par le Bundeswahlleiter.

Des groupes d'extrême droite ont tenté de saboter les processus démocratiques avec des campagnes et des actions lors d'élections précédentes. Le parti "Freie Sachsen", qui aurait bénéficié des croix manipulées, est également classé par le Bundesamt für Verfassungsschutz comme une entreprise d'extrême droite. Cependant, il est incertain de savoir qui est responsable de cette tentative de manipulation dans cette élection régionale.

Les votes personnels et les votes par courrier sont comptés et vérifiés par des bénévoles. Le nombre total de bulletins est croisé avec les listes d'électeurs, puis approuvé par le comité électoral. En cas de doute, des représentants des autorités respectives sont disponibles. Ensuite, les bulletins sont emballés conformément aux réglementations et doivent être conservés en toute sécurité jusqu'à ce que le comité électoral

