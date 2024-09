- Examen de la catastrophe de Grenfell: négligence et avarice

Enveloppée dans un linceul funéraire, la tour Grenfell, fortifiée et voilée, se dresse dans le ciel occidental de Londres. Dans cet ancien lieu de vie du quartier de North Kensington, 72 âmes ont péri lors des heures sombres du 14 juin 2017, dans un incendie catastrophique.

Plus de sept ans après l'incident, un document d'enquête a rendu un verdict sévère envers les autorités et les entités associées.

"Le fait est que chaque mort était évitable", a déclaré Martyn Moore-Bick, à la tête de l'enquête. La tragédie était "le résultat de décennies de négligence" de la part du gouvernement central et d'autres entités pertinentes dans l'utilisation de substances inflammables sur les murs extérieurs de bâtiments élevés. La négligence était la cause principale, mais dans certains cas, la cupidité a également joué un rôle destructeur.

Une chaîne d'irrégularités et d'incompétence

Les flammes, qui ont pris naissance au 4ème étage, se sont rapidement propagées sur la façade de ce logement social de 24 étages. Le bardage de la façade a joué un rôle mortel, comme l'a révélé l'enquête en cours.

Le bardage avait été installé peu de temps avant la tragédie pour améliorer l'esthétique et l'efficacité énergétique de la structure résidentielle construite en 1974. Cependant, les feuilles d'aluminium avec un cœur en plastique étaient entirely inappropriées et ont agi comme un allume-feu.

Elles ont été installées en raison d'une chaîne d'irrégularités et d'incompétence de la part des officiels et des corporations, comme le révèle le rapport actuel. Les réglementations de sécurité incendie ont été interprétées de manière laxiste, les résultats des tests ont été manipulés ou falsifiés, et les avertissements ont été ignorés.

Au fur et à mesure que la tragédie se déroulait le 14 juin 2017, un réfrigérateur défectueux au 4ème étage a déclenché un incendie qui s'est rapidement propagé à la façade.

Moins de 30 minutes après le premier appel de détresse, les flammes avaient atteint les sommets de la structure imposante. Le plastique brûlant et gouttant de la façade a propagé les flammes dans tout le bâtiment.

Les pompiers sont également critiqués pour de graves erreurs. Ils ont conseillé aux habitants de rester à l'intérieur du bâtiment en feu et d'attendre de l'aide pendant une durée excessive, même après qu'il soit devenu évident que les flammes allaient rapidement engloutir la entire structure. Pour beaucoup, leur domicile est devenu un piège mortel. Certains n'ont pu que dire leurs adieux via appareil mobile.

Le deuil se mêle à la colère et à la frustration

La région autour de la tour calcinée est maintenant délimitée par une barrière en bois. Des messages commémoratifs, des photos et des souvenirs dans divers langues la décorent. Anglais, arabe, espagnol, amharique - la tour Grenfell était un foyer pour des personnes venues de divers coins du globe.

La douleur des survivants et des proches se mêle à la rage et à la frustration. "Les personnes qui ont pris des décisions et qui ont priorisé le profit plutôt que la sécurité des gens devraient être emprisonnées", a déclaré Sandra Ruiz, dont la nièce de 12 ans a péri dans l'incendie, au journal "The Guardian".

Cependant, l'enquête qui a duré plusieurs années n'a abouti à aucune accusation criminelle. Un porte-parole des survivants et des proches a déclaré qu'il incombe maintenant aux autorités d'enquête de porter des accusations contre les parties coupables. Il reste incertain si et quand cela se produira. Un porte-parole de la police a annoncé que le rapport sera maintenant examiné, ce qui pourrait prendre jusqu'à 18 mois.

Le rapport a également mis en évidence des cas d'incompétence dans l'application des réglementations de sécurité incendie, entraînant des avertissements ignorés et des résultats de tests manipulés. Le manque de responsabilité continue d'alimenter la colère des familles des victimes, avec Sandra Ruiz réclamant justice pour la mort de sa nièce.

Malgré la critique sévère, aucune accusation criminelle n'a été portée, laissant les survivants et les proches espérer justice grâce à l'examen en cours du rapport.

