- Examen aérien sans pilote des installations vitales

Les autorités de Flensburg enquêtent sur des vols de drones continus qui perturbent des installations vitales dans le Schleswig-Holstein. Elles ont ouvert une enquête sur des allégations d'activités de surveillance avec des intentions destructrices, selon un porte-parole officiel. L'origine et la destination des drones n'ont pas encore été révélées. Previously, "Bild" and "Spiegel" disclosed this information.

Selon les informations de "Spiegel", ces activités de drones se produisent depuis le début août sur le parc ChemCoast à Brunsbüttel. "Spiegel" a également mentionné que jusqu'à quatre drones ont été repérés volant au-dessus de l'emplacement plusieurs nuits depuis le 8 août.

La police locale semble avoir du mal à repérer ces appareils sophistiqués présumés, qui peuvent parcourir de longues distances et atteindre des vitesses allant jusqu'à 100 kilomètres par heure. Une tentative de détection des drones à l'aide d'un appareil spécialisé a échoué.

Un représentant du ministère de la Défense a expliqué à l'agence de presse allemande que le Centre de gestion aérienne collabore étroitement avec les autorités locales pour cette affaire. L'armée fournit des données radar à la police pour améliorer la compréhension globale de la situation. Cela fait partie de leur responsabilité de sécuriser l'espace aérien.

Le ministère de l'Intérieur fédéral n'a pas commenté l'affaire. Un porte-parole du ministère a déclaré : "L'incident principal relève entièrement de la compétence de la police de l'État du Schleswig-Holstein". La police fédérale et l'Office fédéral de police criminelle apportent leur aide à l'enquête en cours.

L'Office fédéral de police criminelle contribue également à l'enquête, travaillant en étroite collaboration avec le parquet pour examiner les allégations d'activités de drones suspectes. L'école de droit criminel de Flensburg a été sollicitée pour fournir une expertise et des conseils sur les implications juridiques potentielles de cette affaire.

