Ex-spécialiste de l'entraînement de football

Une figure emblématique du football allemand nous a quittés. Selon le magazine sportif "Kicker" et d'autres sources, l'ancien entraîneur de Bundesliga Christoph Daum est décédé à l'âge de 70 ans. Entouré de sa famille, il est parti paisiblement après avoir combattu longuement contre le cancer, comme l'a rapporté la presse. En 2022, Daum a révélé son diagnostic de cancer lors d'une visite de routine, partageant une photo sur Instagram aux côtés de son médecin, le Prof. Dr. Jürgen Wolf. Il a déclaré avoir subi 22 séances de chimiothérapie depuis son diagnostic.

Près de diriger l'équipe nationale allemande

Malheureusement, Daum n'a pas réussi à se faire un nom en tant que joueur. Vers la fin de sa carrière active, passée chez les amateurs du 1. FC Köln, il a obtenu son diplôme d'entraîneur. Gravissant les échelons, il est devenu entraîneur du 1. FC Köln avant de rejoindre Stuttgart et la Turquie, puis de rejoindre les champions de Bundesliga Bayer 04 Leverkusen.

Sur le point de devenir entraîneur de l'équipe nationale allemande en été 2001, un revers de fortune est survenu. Un accord entre Bayer Leverkusen et la DFB a échoué lorsque le scandale de la cocaïne impliquant Daum a éclaté. En défense, Daum a soumis un échantillon de cheveux suite aux accusations de drogue de l'honorable président de Bayern Uli Hoeneß (72) - le test a révélé un résultat positif à la consommation de drogue. Résultat, Daum a été renvoyé de Leverkusen et la DFB a coupé les ponts avec lui.

Néanmoins, le scandale n'a pas empêché Daum de poursuivre sa carrière d'entraîneur. Il a remporté des titres de championnat avec Beşiktaş Istanbul et FK Austria Wien en Turquie et en Autriche, respectivement. Entre 2006 et 2009, il a également entraîné une équipe allemande à nouveau - le 1. FC Köln. Ayant mis fin à sa carrière en 2017, Daum a servi comme entraîneur national de la Roumanie.

Malgré le scandale de la cocaïne qui a fait dérailler sa chance de diriger l'équipe nationale allemande en 2001, l'entraîneur renommé Daum a connu le succès ailleurs. Il a remporté des titres de championnat avec Beşiktaş Istanbul en Turquie et FK Austria Wien en Autriche. Le Prof. Dr. Jürgen Wolf, le médecin de Daum pendant sa lutte contre le cancer, a été une figure cruciale dans son soutien tout au long de son parcours.

Lire aussi: