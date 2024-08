- Ex-secrétaire général de la CDU: L'expérience est-allemande est plus utile

Secrétaire général de la CDU Mario Czaja appelle à une intégration plus forte de l'expérience de l'Allemagne de l'Est compte tenu des chiffres de sondage stagnants de son parti. "Dans de nombreux domaines, l'Allemagne de l'Est peut servir de modèle pour les processus de transformation qui se déroulent dans tout le pays", écrit le député dans un livre intitulé "Comment l'Est sauve l'Allemagne. Solutions pour une nouvelle unité", qui sera publié le 12 août, un an après son licenciement par le chef de parti Friedrich Merz.

Czaja souligne qu'il ne souhaite pas que ce livre soit considéré comme une vengeance, mais plutôt comme une évaluation de l'état actuel et un regard vers l'avenir avec des solutions concrètes pour combler l'écart entre l'Est et l'Ouest. "Il n'y avait et il n'y a aucune raison de se venger", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande à Berlin. Merz avait remplacé Czaja en juillet 2023 après environ un an et demi avec le député et expert économique Carsten Linnemann. Il y avait alors de la mécontentement envers Czaja au sein du parti.

"L'Allemagne de l'Est peut sauver l'Allemagne", écrit Czaja. Dans une année où se tiennent des élections régionales en Saxe, en Thuringe et au Brandenburg, "où l'Est risque à nouveau d'être présenté comme une zone problématique unilatérale de chroniquement ingrat, rebelle et latéralement droitier", il souhaite regarder de manière critique mais confiante vers l'avenir.

En termes de contenu, Czaja appelle à une révision de la résolution d'incompatibilité de son parti, qui interdit la coopération avec le parti de gauche ainsi qu'avec l'AfD. Il a déclaré à "Focus" qu'il était erroné que la CDU en Thuringe ne parle pas avec le parti de gauche de formes de coopération après les dernières élections régionales. "Il n'était pas nécessaire qu'il y ait une coalition. À l'époque, il y avait par exemple l'idée de former un cabinet d'experts avec des chefs transpartis."

Czaja décrit son licenciement, qui l'a surpris, en détail. Le communiqué initial préparé par Merz était une provocation pour lui, il écrit. "Pas une phrase sur ce qui a été accompli. Principalement des éloges pour sa décision de faire maintenant le changement." Il avait clairement critiqué cela auprès de Merz. Merz n'avait pas pris le temps de réévaluer leur parcours commun.

