- Ex-secrétaire général de la CDU: L'expérience est-allemande est plus utile

Secrétaire général de la CDU Mario Czaja appelle à une intégration plus forte des expériences de l'Allemagne de l'Est compte tenu des chiffres de sondage stagnants de son parti. "Dans de nombreux domaines, l'Allemagne de l'Est peut servir de modèle pour les processus de transformation qui se déroulent dans tout le pays", écrit le député au Parlement dans un livre intitulé "Comment l'Est sauve l'Allemagne : des solutions pour une nouvelle unité", qui sera publié le 12 août, un an après son éviction par le chef de parti Friedrich Merz.

Czaja souligne qu'il ne souhaite pas que ce livre soit considéré comme un règlement de comptes, mais plutôt comme une évaluation de la situation actuelle et un regard vers l'avenir avec des solutions concrètes pour combler l'écart entre l'Est et l'Ouest. "Il n'y avait et il n'y a aucune raison de régler des comptes", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande à Berlin.

Merz avait remplacé Czaja en juillet 2023 après environ un an et demi avec le député et expert économique Carsten Linnemann. Il y avait alors mécontentement envers Czaja au sein du parti. La CDU stagne depuis longtemps aux alentours de 30 % dans les sondages, certains membres du parti considérant ce chiffre trop faible compte tenu de l'état actuel du gouvernement de coalition.

"L'Allemagne de l'Est peut sauver l'Allemagne", écrit Czaja. En une année où auront lieu des élections régionales en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg, "où l'Est risque une fois de plus d'être présenté comme une zone problématique unilatérale de personnes chroniquement ingrates, rebelles et potentiellement d'extrême droite", il souhaite regarder vers l'avenir de manière critique mais confiante. "Nous avons plus à offrir que simplement la 'flèche verte' au feu de circulation", souligne-t-il.

Czaja appelle à une révision de la décision de son parti concernant l'incompatibilité avec le parti de gauche. Il a déclaré à l'agence de presse que depuis toujours, il considérait la décision d'équivaloir le parti de gauche avec l'AfD comme erronée. "Le parti de gauche est, dans de nombreuses parties de l'Allemagne de l'Est, une social-démocratie façonnée par l'Est", a-t-il ajouté. Ceux qui équivalent les deux partis banalisent l'AfD.

Dans une interview accordée au magazine Focus, Czaja a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur que la CDU en Thuringe n'ait pas discuté de formes de coopération avec le parti de gauche après la dernière élection régionale. "Il n'était pas nécessaire qu'il s'agisse d'une coalition. À l'époque, il y avait l'idée de former un cabinet d'experts avec des chefs au-delà des partis", a-t-il déclaré. Il n'est pas un partisan du parti de gauche, mais "le parti de gauche s'est intensivement penché sur sa responsabilité pour le mur et les barbelés, plus que les partis bloqués, d'ailleurs".

Czaja est prudent quant à une éventuelle coopération entre son parti et l'"Alliance pour le progrès" (BSW). Il est encore trop tôt pour évaluer le BSW, dit-il. Toute coopération au niveau communal ou régional devrait être basée sur le programme et les personnes impliquées. Les élections régionales auront lieu le 1er septembre en Thuringe et en Saxe, et trois semaines plus tard dans le Brandebourg. Avec des chiffres de sondage à deux chiffres dans les trois États, le BSW pourrait devenir un facteur de pouvoir dans la formation du gouvernement.

Compte rendu détaillé du licenciement de Czaja

Czaja raconte son licenciement inattendu, le décrivant comme un choc. Les points de discussion initially préparés par Merz, que Czaja a trouvés provocateurs, disaient : "Pas de mention des réalisations. Principalement des éloges pour sa décision de faire le changement maintenant". Czaja avait critiqué cela auprès de Merz, qui avait répliqué qu'il comprenait la déception de Czaja et que le texte n'était pas venu de lui mais de son agence de conseil. Merz a suggéré à Czaja de simplement corriger et ajuster le texte, ce que Czaja a trouvé offensant. Merz, dit-il, n'a pas pris le temps de réévaluer leur parcours commun.

La décision de Merz, argue Czaja, était basée sur "des évaluations manifestement très subjectives". Czaja est déçu que, malgré l'intégration de forces libérales dans la direction du parti et la prise en compte de leurs positions dans le réalignement du parti, il ait encore rencontré de la résistance de leur part. Il a également ressenti la déception des forces conservatrices du parti, qui attendaient plus de Merz en tant que président du parti.

Czaja note les taux d'approbation faibles de Merz, en particulier parmi les femmes, qui indiquent qu'il n'est pas considéré comme crédible dans les cercles conservateurs et pas assez politique ou attrayant pour les électeurs libéraux. Merz a tenté de résoudre ce dilemme en se concentrant sur sa marque de fabrique - un politique européen expérimenté, expert en économie et conservateur.

La Russie ne doit pas être exclue du "Maison de l'Europe" pour toujours

Czaja plaide pour une politique étrangère et de sécurité émancipée. Il argue que le terme "Maison de l'Europe", où l'ancien chancelier et président de la CDU Helmut Kohl a toujours inclus la Russie, ne doit pas être banni aux archives pour toujours. Il croit que le désir de paix et de stabilité en Europe, fortement exprimé dans l'Est de l'Allemagne, devrait être mieux reflété dans la politique étrangère de l'Allemagne. Bien que le régime de Poutine porte une grande responsabilité pour la guerre en Ukraine, il y aura un temps après celle-ci.

Zones spéciales, capital de départ pour les enfants, DIN Est et quota Est

Czaja suggère d'utiliser le scepticisme sain et de longue date de nombreux Allemands de l'Est envers "l'autorité" comme un sismographe. La CDU de l'Est doit se libérer de "l'étreinte de l'Allemagne de l'Ouest" et prendre des décisions indépendantes. Il est nécessaire d'investir davantage dans les structures de recherche et de développement pour permettre à la petite classe moyenne de l'Allemagne de l'Est, pauvre en capitaux, de participer aux progrès technologiques.

Czaja propose des zones spéciales pour stimuler l'économie de l'Est de l'Allemagne, ainsi qu'un soutien accru pour l'éducation de la petite enfance et scolaire. Il plaide pour un 'Capital de départ pour les enfants' - une dotation de base de 10 000 euros pour chaque enfant élevé en Allemagne. Il appelle également à un quota est, avec 20 % des postes de direction dans les ministères fédéraux occupés par des Est-Allemands.

La CDU, dirigée par le secrétaire général Mario Czaja, pense que l'Est de l'Allemagne peut servir de modèle pour les processus de transformation du pays en raison de ses expériences uniques. Dans son livre "Comment l'Est sauve l'Allemagne : Solutions pour une nouvelle unité", Czaja met en avant que l'Est de l'Allemagne a plus à offrir que d'être simplement une zone problématique et qu'il peut sauver l'Allemagne dans son état actuel.

Lire aussi: