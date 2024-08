- Ex-petite amie poignardée: jugement possible contre étudiant

Au procès d'un étudiant accusé du meurtre de son ex-petite amie, les plaidoiries finales sont attendues aujourd'hui (8h30) au tribunal régional de Heidelberg. Selon un porte-parole, le jury pourrait annoncer le verdict plus tard dans l'après-midi (14h30). Sinon, cela se produira jeudi. Le public est exclus des débats.

L'adolescent de 18 ans avait admis avoir tué son ex-petite amie lors de précédentes déclarations, selon le porte-parole. L'accusation affirme qu'il a poignardé à mort l'étudiante de 18 ans le 25 janvier dans leur école partagée à St. Leon-Rot, près de Heidelberg, à l'aide d'un couteau de cuisine. Il aurait porté plusieurs coups, dont un au cou et un dans la poitrine. Elle est décédée sur les lieux, dans une salle commune.

L'Allemand aurait ensuite pris la fuite en voiture et causé un grave accident à Seesen, en Basse-Saxe, se blessant lui-même et blessant un autre homme. Il a été incarcéré depuis. Il est également inculpé de coups et blessures dangereux en raison de cet accident.

Le procès devrait maintenant se terminer plus tôt que prévu. Le tribunal avait initialement prévu le procès jusqu'au 15 août.

Le procès se déroule à huis clos en raison de la loi sur les tribunaux pour mineurs, car une agression physique de novembre 2023 est également incluse dans l'acte d'accusation. À cette époque, le suspect présumé aurait frappé l'étudiante qui a été tuée par la suite. À cette époque, il avait 17 ans et était donc mineur.

