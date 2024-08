- Ex-petite amie poignardée à mort: jeune de 18 ans face à 11 ans de prison

Après avoir tué son ex-petite amie, âgée de 18 ans, dans leur école partagée près de Heidelberg, le tribunal régional de Heidelberg a condamné le jeune homme à 16 ans de prison. La chambre a reconnu le jeune homme coupable de meurtre et de coups et blessures, comme l'a annoncé un porte-parole. Le public a été exclu du procès.

Le jeune homme avait admis avoir tué son ex-petite amie dans des déclarations antérieures, selon le porte-parole. La Chambre pour Enfants a jugé que le défendeur avait poignardé à mort l'étudiante de 18 ans dans leur école partagée à St. Leon-Rot, près de Heidelberg, le 25 janvier. Il l'avait poignardée à plusieurs reprises, y compris dans le cou et la poitrine, et elle était morte sur les lieux, dans une salle commune.

Le jeune homme s'est ensuite enfui, selon l'accusation, causant un grave accident dans la ville de Seesen en Basse-Saxe. both the perpetrator and another man were injured. Since then, the 18-year-old has been in custody. He was also accused of dangerous bodily harm due to the car accident, but the court did not comment on this charge in its statement.

Verdict de Heidelberg plus tôt que prévu

Le procès s'est terminé plus tôt que prévu. Initialement, le tribunal avait fixé des dates de procès jusqu'au 15 août.

Le procès s'est tenu à huis clos car un incident de coups et blessures datant de novembre 2023 était également inclus dans l'acte d'accusation. À cette époque, le défendeur avait prétendument frappé l'étudiante décédée, causant des blessures importantes. À cette époque, il était encore âgé de 17 ans et donc mineur.

Le verdict a fait état de plusieurs actes de violence, y compris le poignardage fatal ayant entraîné une hémorragie. Suite à la décision de la cour, le jeune homme de 18 ans purge une peine de 16 ans de prison pour ses crimes.

