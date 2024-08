- Évitez de laisser Donald Trump utiliser vos chansons.

Une fois de plus, l'équipe de Donald Trump (78) a clairement utilisé des chansons de musiciens sans autorisation lors d'un meeting. Cette fois-ci, c'est le célèbre groupe suédois de pop ABBA qui en est la cible.

Selon un communiqué fait au Guardian britannique par Universal Music, la maison de disque qui gère ABBA, des extraits et des performances utilisant la musique du groupe ont été utilisés lors d'événements de Trump sans autorisation. Universal a depuis demandé le retrait de ces matériaux. Ni Universal ni Polar Music, l'autre maison de disque représentant ABBA, n'ont reçu de demande pour utiliser leur musique, suggérant que Donald Trump, qui espère reconquérir la Maison Blanche, n'a pas obtenu les autorisations ou les licences nécessaires.

C'est une question de dollars pour Trump

Dans le passé, plusieurs tubes d'ABBA, tels que "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" et "Money, Money, Money", ont été joués lors d'un événement de campagne de Trump dans le Minnesota. During l'événement, un appel pour des dons était également affiché avec des images des membres d'ABBA.

L'équipe de Trump semble ignorer l'importance des licences, avec de nombreux cas similaires ces dernières semaines. Récemment, Beyoncé (42) a pris des mesures contre la campagne de Trump pour l'utilisation non autorisée de sa chanson "Freedom". Auparavant, la famille du défunt musicien de soul Isaac Hayes (1942-2008) et l'équipe de réseaux sociaux de Céline Dion (56) ont également exprimé des préoccupations.

"Aujourd'hui, l'équipe de gestion de Celine Dion et sa maison de disque, Sony Music Entertainment Canada Inc., ont pris connaissance de l'utilisation non autorisée de la vidéo, de l'enregistrement, de la performance musicale et de l'image de Celine Dion lors d'un événement de campagne de Donald Trump et J.D. Vance dans le Montana en chantant 'My Heart Will Go On'", a-t-on annoncé sur Instagram le 10 août. "Cela n'était pas autorisé de quelque manière que ce soit et Celine Dion ne cautionne pas ce type d'utilisation."

