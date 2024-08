- Évitez ces sources de tension

Journées chaudes, soleil, moments tendus ! Environ 61 % des Allemands prennent généralement leurs vacances principales avec leur partenaire, comme le révèle une enquête de la compagnie d'assurance maladie Pronova BKK. Cependant, des facteurs de stress conflictuels peuvent parfois entraîner des désaccords. Environ 11 % des 1 608 personnes âgées de 18 ans et plus interrogées préféreraient passer leur temps libre loin de leur partenaire. Neuf pour cent préfèrent partir en vacances avec des amis ou des connaissances, tandis qu'un nombre égal préfère la solitude.

Quand le temps se gâte

Malgré le désir de nombreux couples de passer des vacances paisibles, plusieurs facteurs peuvent être particulièrement perturbateurs et entraver la détente. Selon l'enquête, 51 % des personnes en vacances avec leur partenaire considèrent la mauvaiseweather comme une distraction. Vingt-six pour cent sont irrités par la mauvaise humeur de leur partenaire, 21 % par les enfants bruyants, 19 % par les tâches en suspens telles que les réparations à la maison ou les corvées, 16 % par l'utilisation excessive du smartphone de leur partenaire, 13 % par le fait d'être censé tout gérer malgré les vacances, et 10 % par le travail de leur partenaire pendant les vacances. Huit pour cent sont agacés par leurs propres tâches liées au travail, et même 6 % trouvent stressant de passer beaucoup de temps avec leur partenaire. Cependant, 18 % affirment également rester indemnes pendant leurs vacances.

Ce qui pourrait calmer

Ces facteurs peuvent influencer négativement la détente et même entraîner des disputes. "Souvent, il s'agit de ce que mon compagnon et moi attendons de notre temps libre partagé", déclare Patrizia Thamm, spécialiste de la promotion de la santé à Pronova BKK. Une communication efficace est essentielle pour prévenir les conflits possibles. La flexibilité est également importante pour aider à se détendre. La clé, c'est le compromis - comme c'est souvent le cas dans les relations : "Nous sommes tous des individus uniques avec des besoins différents. Il y aura toujours des choses pour lesquelles les compagnons de voyage divergent. Il peut donc être utile de simplement réserver un peu de temps pour soi pendant les vacances pour poursuivre des intérêts individuels et recharger ses énergies."

Les partenaires doivent s'écouter mutuellement et respecter l'espace de l'autre, même pendant les vacances. Pourquoi ne pas passer un peu de temps à faire du shopping, à bronzer ou à se détendre dans un café pendant que l'autre travaille ou a besoin de temps pour soi ?

Fixez également des attentes réalistes pour les vacances. Au lieu de considérer les petits revers comme de gros déceptions, essayez de les voir calmement. "Se plaindre peut initialement servir de soupape", déclare Thamm. "Mais ensuite, nous devons également nous concentrer sur les belles expériences et les aspects positifs et utiliser notre énergie pour les choses que nous pouvons changer et influencer activement pendant les vacances. Cela nous permet de renforcer notre psychisme et de profiter davantage des vacances, même en présence d'influences négatives."

Les Allemands sont le plus souvent influencés par des facteurs externes tels que la mauvaise weather ou le bruit. Les émotions négatives, les pensées ou les expériences sont souvent perçues plus fortement que les positives et ont un impact plus important sur notre état psychologique, nous amenant à surestimer les impressions négatives par rapport aux positives, comme l'explique Thamm.

Et si la weather se gâte ? Lorsqu'il pleut dehors, on peut, par exemple, se blottir avec son partenaire dans le lit de l'hôtel. Les moments romantiques ne sont pas à attendre de son partenaire simplement parce qu'il est en vacances ; sinon, il pourrait y avoir de l'orage à l'hôtel. Si l'on souhaite de la romance et de la proximité et que l'autre n'en

