- Évêque provincial: une expérience de la foi

Unburdened offers comme des actions de bénédiction dans les zones de repos, des mariages et baptêmes spontanés, ou même des services avec de la musique d'icônes pop comme Taylor Swift, peuvent, selon la conviction de l'Évêque de l'Église Évangélique d'État, aider les gens à construire ou à regagner la confiance dans l'Église.

"Il s'agit de créer des expériences positives avec l'Église", a déclaré Heike Springhart à l'agence de presse allemande à Karlsruhe. "Et plus tard, que ce soit demain ou dans trois ans, les gens se souviennent et disent : 'Cela m'a touché à l'époque et m'a donné plus que je n'aurais pu m'attendre, donc je vais m'y intéresser.'"

Pas une solution pour la baisse des adhésions ?

Springhart ne croit pas que de telles actions puissent inverser la baisse des adhésions. "Inverser la tendance signifierait que les chiffres remontent suddenly. Même si je garde espoir, je n'y compterais pas", a-t-elle déclaré. "Il y a une tendance sociétale, et nous ne l'arrêterons pas avec trois tracts."

C'est un développement à long terme également lié au changement démographique. "Et pourtant, notre mission principale en tant qu'Église est de gagner des gens - avant tout pour la foi chrétienne, pas pour une campagne d'adhésion."

Pour Springhart, cela n'a pas d'importance si de nombreuses personnes se sentent interpellées ou si seulement deux sont touchées au bon moment dans une zone de repos.

Expérimenter avec les formats et se libérer des formes traditionnelles

Le nombre d'adhérents à l'Église Évangélique d'État de Bade a atteint environ un million à la fin de l'année dernière. Bien que le nombre de départs ait diminué par rapport à l'année précédente (de 22 149 à 21 731), il y a eu moins d'entrées (1 038 contre 1 165 en 2022). Les chiffres ont également baissé pour les baptêmes, les confirmations et les mariages religieux, un sujet qui préoccupe également d'autres églises de la région.

"Les gens doivent ressentir plus clairement la pertinence de l'Église", a déclaré Springhart. L'Église doit montrer où elle est là pour les gens et qu'il n'y a pas d'Église sans les gens qui la forment.

"La gamme est plus large : le courage de faire quelque chose de bas seuil et simplement d'essayer quelque chose, que les portes sont grandes ouvertes, au-delà des formes traditionnelles", a-t-elle déclaré, citant l'exemple de l'église éphémère. "Les collègues distribuent des bénédictions dans la zone piétonne. Le contact est très aléatoire."

Des expériences ont été menées pour rendre le paysage des services religieux plus diversifié - par exemple, avec des services cinématographiques ou des offres de l'Église du Saint-Esprit à Heidelberg avec de la musique de chanteurs comme Taylor Swift et Adele, où les gens pourraient réaliser que l'Église peut être différente de ce qu'ils pensent.

Le succès ne se mesure pas par le fait que quelqu'un assiste à l'Église tous les dimanches. "Mais c'est comme une terre qui doit être arrosée régulièrement. Et puis elle est arrosée et fertilisée à nouveau."

Pas d'obstacles bureaucratiques avant les mariages, les baptêmes et les funérailles

L'an dernier, l'Église d'État de Bade a facilité la bureaucratie pour les mariages et les baptêmes, permettant aux couples de se marier à l'emplacement de leur choix avec leur pasteur préféré. Pour Springhart, c'est un signe : "C'est génial que vous vouliez vous marier, que vous vouliez baptiser votre enfant, que vous vouliez enterrer votre grand-mère. Nous sommes là pour vous, et nous sommes là pour vous d'une manière qui ne vous oblige pas à franchir un obstacle d'abord."

Des actions comme les mariages ou les baptêmes spontanés, souvent regroupées en un jour spécifique, ont également attiré plus d'attention, a déclaré l'Évêque de la région. Ils avaient également des avantages pour certains. Par exemple, une cérémonie de mariage spontanée pourrait avoir une profondeur personnelle plus grande car elle se concentre sur l'essentiel. Dans les grandes célébrations de mariage, le service religieux n'est qu'une petite partie. Cependant, Springhart a également souligné : "Personne n'a l'idée qu'il n'y aura que des mariages en libre-service à l'avenir et que la cérémonie de mariage traditionnelle n'existera plus."

Ces développements montrent, selon elle, une chose avant tout : malgré la séparation de l'Église et de l'État, et dans une situation où les gens n'assistent plus automatiquement à l'Église, la bénédiction "comme une expression directe de la faveur de Dieu" est toujours recherchée.

"Dans certains cas, ces mariages inhabituels pourraient conduire à des conversations potentiels sur le mariage au sein de l'Église, encourageant un engagement plus profond."

"De plus, des processus de baptême plus simples pourraient rendre l'Église plus accessible aux familles, favorisant un sentiment d'appartenance et de communauté."

