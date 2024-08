- Événement tragique: attaque au couteau au festival de la ville laisse des victimes; poursuite en cours pour l'assaillant

Au 650ème anniversaire de la ville de Solingen, il y a eu des pertes humaines et des blessés dans les heures qui ont suivi la soirée. Les forces de l'ordre pensent qu'un couteau est l'arme responsable de ces incidents, selon leurs sources. Les autorités ont renforcé la surveillance, avec des hélicoptères patrouillant dans le ciel. Le ministère de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a confirmé à RTL que "trois personnes ont perdu la vie et le suspect est toujours en fuite". La police a déclaré une situation de menace active sans avoir encore effectué d'arrestation. Selon les témoins interrogés par le "Solinger Tageblatt", le suspect présumé s'est enfui vers la rue principale de la ville.

Les officiers sont présents sur les lieux, armés, pour maintenir l'ordre. Des barrages ont été établis dans toute la ville et des écrans d'information ont été installés. La scène de crime est le Fronhof - une place de marché animée au centre-ville de Solingen, où se trouve une scène de musique en direct.

Mise à jour : Neuf personnes grièvement blessées

Philipp Müller, l'un des organisateurs de l'événement, aurait déclaré sur scène que les services d'urgence tentaient désespérément de sauver la vie de neuf personnes. On rapporte que des milliers de spectateurs ont suivi les instructions pour quitter calmement la place et éviter la panique. "Les spectateurs sont choqués mais ils quittent la place paisiblement", aurait déclaré Müller au journal.

Un journaliste du "Solinger Tageblatt" a décrit la scène : "Il y a une atmosphère inquiétante." En quelques minutes, l'ambiance joyeuse s'est transformée en choc, avec des spectateurs en pleurs qui s'éloignent.

Le maire de Solingen, Tim Kurzbach, a exprimé son choc face à ces événements sur Facebook :

La "Fête de la diversité" a commencé vendredi pour célébrer le 650ème anniversaire de la ville de Solingen et était prévue pour se poursuivre jusqu'à dimanche. Le communiqué indique : "Solingen Mitte sera la zone principale de la fête : de Neumarkt via Fronhof à Mühlenplatz, il y aura des célébrations." Les spectateurs pouvaient s'attendre à un programme comprenant de la musique, de l'humour, de l'acrobatie, de l'artisanat, des animations pour enfants et bien plus encore dans les rues.

La fête de la ville, initialement remplie d'enthousiasme et de célébrations, a été perturbée par ces événements tragiques. La scène de musique en direct au Fronhof, une place de marché animée, est maintenant une scène de crime.

Malgré ces événements tragiques, les organisateurs, dont Philipp Müller, exhortent les spectateurs à quitter paisiblement la place, car neuf personnes sont reportedly gravement blessées.

