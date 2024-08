- Événement sportif diversifié impliquant la médaillée olympique Laura Lindemann

La série athlétique "Victoires équitables" se poursuit à Potsdam, avec la participation de la championne olympique Laura Lindemann. "J'aimerais rejoindre la ligne de départ des sports à 'Victoires équitables' Potsdam et participer à la natation", a déclaré la Berlinoise de naissance lors d'une conférence de presse pré-événement le 15 septembre.

La jeune femme de 28 ans a remporté l'or au triathlon mixte à Paris il y a peu. À la fin de l'événement, elle a fièrement brandi le drapeau allemand aux côtés du kayakiste Max Rendschmidt.

Katarina Witt est la marraine

À "Victoires équitables", les athlètes avec et sans handicaps s'unissent pour s'entraîner en canoë-kayak, athlétisme, natation et volleyball assis. Un festival familial aura également lieu au parc sportif Luftschiffhafen, à partir de 10h00, avec entrée gratuite.

Outre Lindemann, d'autres compétiteurs à Potsdam incluent Elena Semechin et Taliso Engel, médaillés d'or paralympiques de natation en 2020, Sebastian Brendel, champion olympique de canoë-kayak en 2012 et 2016, et Kristin Pudenz, médaillée d'argent du disque en 2020. La série athlétique est sous la protection de la double championne olympique de patinage artistique Katarina Witt, qui dirige également la "Fondation Katarina Witt".

