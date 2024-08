- Événement NRW: Le personnel de sécurité s'est échappé à un contrôle non contrôlé

Les agents de sécurité engagés pour la Journée du NRW à Cologne par des entreprises privées n'ont pas fait l'objet d'une vérification des antécédents avant leur embauche. Cela a été confirmé par le ministère de l'Intérieur de NRW après une enquête. En outre, ils ont défendu Cologne, l'organisateur de l'événement, en déclarant que ce type de vérification n'était pas inclus dans le plan de sécurité, qui était en accord avec la coordination de la police.

Selon le ministère de l'Intérieur, la Journée du NRW était présentée comme un événement civique familial. L'immense espace de l'événement à Cologne était ouvert à tous, sans aucune restriction ni contrôle d'accès.

Pas de vérification nécessaire

Bien qu'une vérification de fiabilité et de sécurité des agents de sécurité n'ait pas été effectuée, elle n'a pas été demandée ni considérée comme nécessaire a posteriori. La Journée du NRW a bénéficié d'une importante présence policière.

Selon les informations de WDR et confirmées par la police, deux individus ont été interdits de servir comme agents de sécurité à la Journée du NRW en raison de leurs précédents démêlés avec la justice, notamment lors d'un contrôle routier. Une vérification des antécédents a révélé leurs liens avec de nombreuses activités criminelles. Plus de 200 000 personnes et des personnalités politiques de haut niveau, telles que le ministre-président du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), ont assisté à la Journée du NRW.

Malgré l'absence de vérifications des antécédents pour les agents de sécurité embauchés, la police a joué un rôle important lors de la Journée du NRW. En raison de leurs antécédents judiciaires, deux individus qui étaient initialement prévus pour servir comme agents de sécurité pour la Journée du NRW ont été interdits par la police.

Lire aussi: