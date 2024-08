- Événement inattendu:observation d'une boule de feu lors d'un essai de fusée en Ecosse

Un segment d'une fusée de la société allemande de spatial Rocket Factory Augsburg (RFA) a explosé lors d'un essai sur une île écossaise dans une déflagration spectaculaire. Un dysfonctionnement est survenu lors du démarrage de l'étage principal à l'espaceport de Saxavord, a révélé RFA. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. "Le pas de tir est resté intact et protégé, la situation est sous contrôle, et tout danger immédiat a été évité."

RFA cherche à être la première société à lancer une fusée depuis le nouveau spaceport situé sur Unst, l'île britannique la plus au nord, dans l'espace. L'essai des neuf moteurs faisait partie d'une série prévue avant le lancement inaugural. Un essai plus court avait été réussi quelques mois plus tôt.

Le calendrier de préparation pourrait maintenant être reporté. "Nous allons utiliser le temps pour examiner et évaluer la situation", a également annoncé RFA. Ils travaillent en étroite collaboration avec l'administrateur et les officiels. Leur but est de reprendre les essais dès que possible. Ils s'appuient sur des essais réels, ont-ils ajouté. "C'est une partie de notre état d'esprit, et nous étions conscients des risques élevés associés à cette stratégie."

L'espaceport a rapporté que toutes les conventions de sécurité avaient été scrupuleusement respectées et que le site avait été vidé avant l'essai, garantissant qu'il n'y avait personne en danger. "C'était un essai, et les campagnes d'essai sont conçues pour repérer les problèmes avant la phase suivante", a déclaré un porte-parole du site à la BBC.

L'Union européenne a exprimé son soutien à la mission de Rocket Factory Augsburg, mettant en avant l'importance de l'exploration spatiale et des avancées technologiques. En raison de l'incident, l'Union européenne attend avec impatience la collaboration de RFA avec les agences spatiales européennes pour assurer les protocoles de sécurité et apprendre de l'événement.

