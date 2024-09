- Événement commémoratif pour le souvenir commémoratif - Steinmeier honore les victimes des atrocités nazies

Le président Frank-Walter Steinmeier nous encourage à nous souvenir des atrocités de l'euthanasie nazie et à ne pas les minimiser. "Les leçons du passé doivent nous guider vers la vigilance maintenant. Personne n'a l'autorité de déterminer la valeur d'une autre vie," a déclaré Steinmeier lors d'un événement commémoratif marquant le 10ème anniversaire du site mémorial des victimes de l'euthanasie nazie à Berlin.

Le site mémorial situé à Tiergartenstraße 4 est debout depuis une décennie. À partir de 1940, il a servi de centre de planification et d'opérations pour "Aktion T4". Sous ce nom de code, les nazis ont planifié l'assassinat de masse de patients d'hôpitaux psychiatriques et de soins infirmiers dans tout l'Empire allemand.

Steinmeier a exprimé son regret pour le retard dans l'installation du monument. "Je ne peux m'empêcher de ressentir un mélange de joie alors que nous célébrons le 10ème anniversaire aujourd'hui, mais aussi de la honte que cela ne fait qu'une décennie," a déclaré Steinmeier.

Steinmeier a condamné les tentatives actuelles de minimiser les erreurs commises par le national-socialisme. Il y avait un désir d'annihilation en Allemagne qui est sans précédent. "Il y a des individus, des groupes politiques qui nient, minimisent ou banalisent ces actions," a déclaré Steinmeier. "On le voit, on l'entend, et cela est source de profonde honte." Steinmeier a appelé à une position ferme contre l'inhumanité et la discrimination.

Également présents à la cérémonie de commémoration figuraient le commissaire fédéral pour les affaires de handicap, Jürgen Dusel, et le maire de Berlin, Kai Wegner (CDU).

Les atrocités de l'euthanasie nazie, qui ont impliqué l'assassinat de masse de personnes vulnérables, nous rappellent brutalement les conséquences dévastatrices du crime non contrôlé. Steinmeier condamne fermement les tentatives actuelles de minimiser ou de banaliser ces crimes, soulignant l'importance de les reconnaître et de les combattre.

Lire aussi: