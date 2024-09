- Événement commémoratif ouvert en Rhénanie-Palatinat

Cette année, la Journée du patrimoine national aura lieu dans la Rhénanie-Palatinat, démarrant le 8 septembre à Speyer, une ville célèbre pour sa cathédrale. Cet événement invite les amateurs d'architecture et d'histoire de toute l'Allemagne le deuxième dimanche de septembre pour un voyage dans le temps. Cette journée spéciale permet d'explorer des sites historiques habituellement inaccessibles ou limités. Selon les informations disponibles, plus de 5 000 monuments en Allemagne ouvriront leurs portes.

La Rhénanie-Palatinat a été choisie comme lieu cette année, conformément au thème actuel "Signes réels. Porteurs du temps". Les habitants de Speyer, par exemple, peuvent découvrir l'importance des monuments pour la région et la société à travers sa cathédrale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a été le lieu central l'année dernière à Münster, en Westphalie, pour "le plus grand événement culturel national".

Pour la deuxième fois depuis 2011 (une fois à Trèves), la Fondation allemande pour la protection des monuments (DSD) a sélectionné une ville de Rhénanie-Palatinat. Comme l'a souligné Steffen Skudelny, membre du conseil d'administration de la DSD, l'héritage monumental de Speyer était impressionnant. L'histoire riche de 2 000 ans de la ville est visible dans ses 420 monuments individuels protégés et ses sites naturels et archéologiques supplémentaires.

Ebling: Les monuments sont des centres d'apprentissage et d'expérience

Les deux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale impériale et le centre SchUM (Judenhof) à Speyer, entre autres, témoignent d'un riche passé culturel. De plus, le ministre de l'Intérieur de l'État, Michael Ebling (SPD), a souligné l'importance des monuments, les qualifiant de centres d'apprentissage, de stupéfaction et d'expérience, que ce soit un château, un palais, une église ou une simple ferme.

Que l'on soit attiré par l'histoire et l'architecture ou que l'on cherche simplement un grand événement en plein air, la Journée du patrimoine offre une multitude d'opportunités dans la "capitale du patrimoine allemand" de cette année, avec son programme sur scène et son "Marché des opportunités". Les visiteurs intéressés peuvent explorer des attractions en coulisses, de la Porte ancienne aux sites de construction de la Fondation allemande pour la protection des monuments dans la cathédrale et l'église Sainte-Trinité, jusqu'à un concert dans l'église du Souvenir.

La célébration commence à 11 heures sur Maximilianstraße, en face de la "Vieille Monnaie". Ensuite, un programme sur scène anime l'atmosphère animée. La Journée du patrimoine a vu le jour en France en 1984, suivie des Journées du patrimoine européen lancées par le Conseil de l'Europe en 1985 et de la première journée de commémoration en Allemagne en 1993.

