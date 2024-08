- Événement commémoratif avec des éléments d'opéra

Le entrepreneur autrichien Richard "Mörtel" Lugner (1932-2024) est décédé paisiblement dans sa villa de Döbling à Vienne le 12 août, à l'âge respectable de 91 ans. Un communiqué Instagram a confirmé qu'il était parti paisiblement. Le 31 août, l'Autriche lui rendra hommage. Une grande cérémonie funéraire à la cathédrale Saint-Étienne et une inhumation privée sont prévues.

8h - Obsèques et Visite

Selon les médias autrichiens citant l'agence de presse "APA", le dernier adieu public de Lugner commence à 8h. Son cercueil, escorté par les membres de sa famille, sera transporté via "Riesentor", l'entrée principale, dans la cathédrale Saint-Étienne. Le défunt sera exposé publiquement.

Le haut-de-forme de Lugner pour le bal d'opéra sera placé sur le cercueil, selon ses souhaits. La veillée sera gardée par le garde du corps personnel Christian Loeschnigg, qui, avec son équipe, a protégé Lugner et ses invités de premier plan dans la loge pendant plus de 15 ans.

"Tous les Viennois, tout l'Autriche et au-delà" sont invités à rendre un dernier hommage silencieux à Lugner, comme annoncé peu après son décès.

9h - Office religieux

L'office religieux commence à 9h. Le père Toni Faber accueillera les endeuillés. Après plusieurs discours, dont ceux de personnalités politiques et de l'actrice Edith Leyrer (77, "Schlosshotel Orth"), le musicien rock autrichien Dennis Jale interprétera "Always on my Mind" et "Candle in the Wind". Cette dernière est une version personnalisée pour le constructeur, initialement écrite par Sir Elton John (77) pour Marilyn Monroe (1926-1962) et révisée pour Lady Diana (1961-1997).

10h - Procession depuis la cathédrale

Accompagné des mélodies de la Fächerpolonaise, une autre référence au bal d'opéra, le cercueil sortira de la cathédrale à 10h. Le Radetzkymarsch sera ensuite joué à l'extérieur de l'église. Sous le glas de la cathédrale Saint-Étienne, le cercueil sera placé dans le corbillard.

Cortège funèbre à travers Vienne - Environ 10h30 à l'Opéra d'État

Le corbillard, accompagné de divers véhicules, se dirigera ensuite vers "les deux plus grandes scènes du constructeur". Le cortège est prévu pour atteindre l'Opéra d'État de Vienne autour de 10h30. Le parcours mènera le cortège funèbre au centre commercial Lugner City, avec une heure d'arrivée prévue de 11h45, mettant fin aux cérémonies funèbres publiques. Le livre de condoléances sera accessible sur place.

De plus, un livre de condoléances en ligne est disponible pour soumettre des messages d'adieu et des expressions de sympathie. La dernière invitée du bal d'opéra de Richard Lugner, l'actrice américaine Priscilla Presley (79), et l'invitée du bal d'opéra de 2020, l'actrice italienne Ornella Muti (68), ont déjà signé le livre de condoléances en ligne. Muti a écrit jeudi : "Avec tristesse, j'ai appris le décès de Richard Lugner. Un personnage extraordinaire s'en est allé, qui a laissé sa marque de nombreuses façons. Il était un danseur exceptionnel et un gentleman de l'ancienne école. Sa chaleur et son humour lui ont valu des amis et des admirateurs non seulement en Autriche, mais bien au-delà."

L'enterrement de Richard Lugner, qui s'est marié six fois, dont la dernière en juin 2024, aura lieu après la cérémonie funèbre publique "entre les proches de la famille et des amis". Sa dernière demeure sera dans une crypte du cimetière de Grinzing à Vienne-Döbling, après une autre cérémonie funèbre privée à l'église de Kaasgraben.

La famille a "consistemment demandé que le public et les médias respectent leur vie privée", a-t-il été déclaré. De plus, Lugner avait lui-même sélectionné les environ 200 invités avant son décès.

