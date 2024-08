- Événement à Zwickau présentant les actions et l'évolution de l'UNS

Depuis des années, les membres principaux de l'Ungerground national-socialiste (UNS) ont prospéré paisiblement à Zwickau, et maintenant, la ville accueille une exposition pour scruter le terrorisme d'extrême droite qu'ils ont perpétré. Intitulée "Zwickau et l'UNS", cette exposition est l'œuvre d universitaires de l'université de Leipzig et de l'université de Chemnitz, prévue pour le dimanche.

L'exposition compte 35 panneaux, suivant méticuleusement la trace de leurs actes odieux, leurs victimes, les conséquences juridiques et la prise de conscience de Zwickau de ces événements. On peut s'attendre à une plongée approfondie dans la toile d'araignée des extrémistes de droite, leurs cachettes, le procès de Munich de l'UNS et la représentation de Zwickau dans les médias.

Initialement originaires de Jena, le trio de l'UNS a d'abord disparu à Chemnitz à la fin des années 90 avant de s'installer à Zwickau pendant une longue période. De ce refuge, ils ont orchestré une série glaçante de meurtres, ciblant au moins dix personnes, dont huit entrepreneurs turco-allemand et un entrepreneur grec-allemand, ainsi qu'un officier de police. Leurs actes terroristes ont également inclus des explosions de bombes et des vols à main armée.

Courue par les chercheurs Piotr Kocyba et Ulf Bohmann, l'exposition de Zwickau sera ouverte au public jusqu'au 4 novembre 2021 - le jour même où l'UNS a admis son identité après une tentative de braquage de banque ratée à Eisenach. L'entrée est gratuite.

Depuis 2019, Zwickau a également commémoré les victimes de l'UNS avec un site mémorial, un arbre dédié à chaque âme malheureuse.

