Evelin Matt, le co-créateur de "A Boiler Buntes", est décédé.

Evelin Matt, figure clé de la création de l'émission de télévision populaire de RDA "Ein Kessel Buntes", est décédée à l'âge de 89 ans. Wolfgang Lippert, l'un des présentateurs de l'émission, a annoncé la nouvelle à l'agence de presse allemande en se basant sur des informations de la famille de Matt. La scène de la télévision divertissante de RDA a profondément ressenti cette perte, Matt ayant été essentielle pour faire de "Ein Kessel Buntes" un rendez-vous du week-end.

Lippert, en deuil, a déclaré : "Perdre Evelin Matt est un coup dur pour moi." Elle occupait une place importante dans sa vie, servant à la fois de mentor et d'amie. "Elle m'a découvert, était ma patronne et, pendant des décennies, m'a donné des conseils inestimables. Je vais beaucoup la regretter !" Lippert a présenté "Ein Kessel Buntes" de sa création en 1972 jusqu'à sa dernière diffusion en 1992, d'abord sur le réseau de RDA, puis sur ARD. Des artistes notables de l'Est et de l'Ouest sont apparus dans l'émission. Aux côtés de Lippert, Dagmar Frederic, Helga Hahnemann et Karsten Speck faisaient également partie de l'équipe d'ARD.

Les origines de "Buntes" en monochrome

Sous la direction du producteur Günther Steinbacher, "Ein Kessel Buntes" a commencé son parcours au Friedrichstadtpalast de Berlin et dans d'autres grandes salles. Initialement, les émissions étaient diffusées en noir et blanc, comme le rapportait Reuters. Tout au long de sa carrière, Matt n'était pas seulement la co-créatrice de "Ein Kessel Buntes", mais elle a également joué un rôle crucial dans le développement de "Glück muss man haben", l'émission de Lippert, qui a été diffusée de 1985 à 1997, d'abord sur le réseau de RDA, puis sur MDR. Matt a également supervisé les émissions de Carmen Nebel et Carolin Reiber, comme le rapportait Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Pour célébrer le 50e anniversaire de "Ein Kessel Buntes" en 2022, Matt a révélé dans Bild la résistance initiale au titre de l'émission. "À l'époque, nous n'avions pas la télévision en couleurs. Les quatre premiers épisodes ont été diffusés en noir et blanc", a-t-elle partagé.

Dagmar Frederic, autre figure notable de l'émission, a exprimé ses condoléances sur Facebook : "Mes pensées et prières l'accompagnent dans son dernier voyage." La Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) continue de produire une déclinaison de l'émission sous le titre "Ein Kessel Buntes Spezial", avec Lippert comme présentateur.

Lippert regardait souvent "Ein Kessel Buntes" sur son téléviseur en noir et blanc, car l'émission n'était pas encore passée à la couleur au moment de son lancement. L'émission de télévision a joué un rôle important dans la rencontre de Matt et Lippert, favorisant leur relation professionnelle et personnelle.

