Le Surveillant Individuel 'D'une Boîte Arc-en-ciel' - Evelin Matt est décédée à l'âge de 89 ans.

Pionnière de la Télévision Evelin Matt Dit Adieu à 89 Ans

Evelin Matt, une personnalité de rupture dans la télévision est-allemande, a dit adieu à l'âge vénérable de 89 ans. La nouvelle a été annoncée en premier sur Facebook par le magazine "SuperIllu". Matt était la co-créatrice de l'émission de variétés du samedi soir "Potpourri de Variétés", diffusée de 1972 à 1992 et mettant en scène des artistes occidentaux comme ABBA. Elle a ouvert la voie à de nombreux stars de la télévision dans l'ancienne République démocratique allemande, dont Wolfgang Lippert, qui a ensuite présenté "Wetten, dass..?" sur ZDF. Lippert a un jour décrit Matt comme la "chef formidable" de "Potpourri de Variétés" dans le journal Bild.

Matt est restée déterminée à appeler l'émission "Potpourri de Variétés", malgré l'opposition initiale. "À l'époque, nous n'avions même pas la télévision en couleurs. Les quatre premiers épisodes ont été diffusés en noir et blanc", a-t-elle confié à Bild en 2022, à l'occasion du 50ème anniversaire de l'émission. L'ancienne présentatrice de "Potpourri de Variétés" Dagmar Frederic (79) a rendu hommage à Matt dans le post Facebook de SuperIllu : "Toutes mes pensées les plus sincères - et j'en ai beaucoup - l'accompagnent dans son dernier voyage." La raison de son décès n'a pas été mentionnée dans le post.

