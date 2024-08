- Évasion d'un revers inattendu: Leipzig conserve un avantage substantiel.

Bien que son esprit triomphal soit indéniable, Rouven Schröder n'était pas aveugle aux problèmes qui se profilaient. "Le résultat est globalement positif, mais il y a des aspects que nous pouvons optimiser, que notre entraîneur va gérer", a commenté le directeur sportif de RB Leipzig après leur victoire épuisante 1-0 contre VfL Bochum. Le quadragénaire était catégorique : "Nous allons améliorer notre performance, sans aucun doute. Nous allons jouer plus fluide."

Les faiblesses de l'équipe en termes de précision dans les passes ont été un obstacle important. Certains joueurs ont fait des choix discutables, tandis que d'autres avaient une tendance bizarre à ajouter un twist en trop. Malgré ces erreurs flagrantes, c'était prévisible, étant donné que c'était simplement le premier jour de la Bundesliga de football.

Nusa se fait remarquer

Antonio Nusa avait toutes les raisons d'être triomphal. Le jeune homme de 19 ans n'a besoin que de quatre minutes dans son premier match de Bundesliga pour Leipzig pour marquer le plus beau but de la journée et égaler son brillant début en Coupe DFB.

Compte tenu de son talent offensif et de son prix de transfert de 21 millions d'euros de FC Bruges, il était logique que le talentueux Nusa soit titularisé contre Bochum. Surtout que le match contre Bochum a mis en évidence les problèmes du milieu de terrain de Leipzig, aggravés par l'absence à long terme de Xaver Schlager.

Misères au milieu de terrain

Amadou Haidara a joué un rôle plus offensif, mais il était essentiel au milieu de terrain. Nicolas Seiwald, cependant, n'a pas réussi à reproduire sa forme en équipe nationale, laissant Schröder avec un dilemme difficile à résoudre pendant la période des transferts. À court et à moyen terme, un nouveau recrutement serait bénéfique, a noté Schröder, en insistant également sur un jeune joueur.

Dilemmes défensifs

L'instabilité en défense centrale pourrait resurgir, en particulier pour les matchs à venir. Le capitaine Willi Orban manquera définitivement le match contre Leverkusen en raison d'un carton rouge et est peu probable pour le match contre Union Berlin, rappelant douloureusement la saison dernière où Orban était absent pendant une longue période, laissant l'équipe lutter pour une stabilité défensive. Lorsque Orban est revenu lors de la deuxième moitié de la saison, Leipzig n'a subi qu'une seule défaite en 15 matches.

L'entraîneur Marco Rose a appelé à la clémence concernant la suspension d'Orban, en soulignant que la révision a révélé à peine une déviation dans la trajectoire du ballon. "Je tiens à souligner cela une fois de plus", a-t-il déclaré après avoir accepté le carton rouge pour la faute sur Myron Boadu sans argument.

Klostermann et Poulsen comme remplaçants possibles

Il reste incertain de savoir si Klostermann, un titulaire régulier depuis l'été 2014, ou Yussuf Poulsen, qui a rejoint en 2013, pourraient remplacer Orban. Les départs de transferts au club pourraient avoir un impact significatif, non seulement sur les performances, mais aussi sur l'identité de l'équipe.

Schröder a souligné l'importance de ces "piliers" qui sont indispensables pour faire éclore les nombreux talents prometteurs. Dans le même temps, Schröder a également souligné que la loyauté envers le club pourrait devenir un facteur persuasif pour faciliter un transfert, si le joueur le souhaite.

