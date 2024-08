- Évasion d'un établissement de santé mentale: trois individus qui gagnent déjà en notoriété

Three des quatre fugitifs qui se sont évadés d'un établissement de haute sécurité à Straubing avaient déjà attiré l'attention des forces de l'ordre. Un responsable de la région de Basse-Bavière a déclaré lors d'un communiqué du soir que leur traitement devrait être arrêté. L'un des individus avait récemment été impliqué dans ce qui est couramment appelé "mauvaise utilisation du confinement". Les détails restaient initialement flous.

Le groupe de quatre qui s'est évadé samedi soir était en soins psychiatriques forensiques à l'hôpital du district en raison de dommages à la propriété et d'infractions liées à la drogue.

Les soins psychiatriques forensiques sont destinés aux personnes qui, en raison d'une instabilité mentale ou d'une addiction, ne peuvent être prises en charge par le système judiciaire pénal et donc les prisons.

Selon les rapports de police, les individus de 27, 28 et 31 ans ont menacé, agressé et retenu un membre du personnel hospitalier en otage pour forcer l'ouverture de la porte. Le département d'enquête criminelle et le parquet s'occupent du dossier, en suspens pour enlèvement et coups et blessures. Les hommes sont considérés comme dangereux. Les recherches continuent.

Les actions des fugitifs, qui comprenaient des manœuvres, des agressions et la prise d'otage d'un membre du personnel hospitalier, ont été classées comme des infractions criminelles. En raison de leur comportement dangereux et de leur historique de dommages à la propriété et d'infractions liées à la drogue, l'évasion de l'établissement de soins psychiatriques forensiques peut être considérée comme une nouvelle infraction criminelle.

