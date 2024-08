- Évaluation: une intervention efficace en faveur du climat repose sur la bonne combinaison de stratégies

Malgré la mise en place de nombreuses mesures de protection du climat dans le monde entier au cours des 20 dernières années, grâce à la réglementation, aux subventions ou aux incitations financières, il est souvent difficile de déterminer lesquelles sont réellement efficaces. Des recherches récentes ont révélé que seule une minorité de ces mesures, soit 63 sur 1 500, ont entraîné une réduction significative des émissions.

Une réduction d'au moins 5 à 10 % était considérée comme significative, avec une moyenne de 19 % dans les cas réussis. Les points communs de ces succès, selon l'étude publiée dans la revue "Science", sont l'utilisation d'incitations fiscales et de prix ainsi que l'emploi d'une combinaison de stratégies. Annika Stechemesser, principale autrice de l'étude et chercheuse à l'Institut de recherche sur les impacts du changement climatique de Potsdam (PIK), explique : "Nos résultats montrent clairement que le succès des mesures de protection du climat dépend de la combinaison appropriée d'outils."

Plus n'est pas toujours mieux

L'étude suggère que compter uniquement sur les subventions ou la réglementation n'est pas suffisant. "Plus n'est pas toujours mieux", affirme Nicolas Koch, autre principale autrice et chercheuse au PIK et à l'Institut de recherche sur les biens communs et le changement climatique de Mercator (MCC).

Des exemples de cela sont les interdictions, telles que celles concernant les centrales électriques au charbon ou les voitures à moteur à combustion interne, qui n'ont pas entraîné de réduction significative des émissions lorsqu'elles ont été mises en place seules. Seules lorsqu'elles sont combinées avec des incitations fiscales et de prix, ces interdictions ont été couronnées de succès.

Pour cette étude, l'équipe de recherche dirigée par le PIK et le MCC a examiné 1 500 mesures de protection du climat dans 41 pays sur 6 continents entre 1998 et 2022.

Différents pays, différentes approches

Une combinaison de mesures est particulièrement efficace dans les pays économiquement développés. Par exemple, en Allemagne, la réforme de la taxe écologique en 1999 et le péage pour les poids lourds en 2005 sont identifiés comme des mesures réussies dans le secteur des transports. C'est la seule combinaison qui a permis jusqu'à présent de réduire significativement les émissions en Allemagne.

D'autres pays optent pour une variété différente de mesures. Par exemple, aux États-Unis, les incitations fiscales, les subventions pour les véhicules écologiques et les normes d'efficacité énergétique en matière de CO2 ont été utilisées pour améliorer la circulation.

Au Royaume-Uni, la combinaison d'un prix minimum de CO2, de subventions pour les énergies renouvelables et d'un plan de cessation de l'utilisation du charbon a été efficace dans le secteur de l'électricité.

En Suède, la combinaison de la tarification du CO2 et des programmes de financement pour la rénovation et le remplacement des systèmes de chauffage a été efficace dans le secteur du bâtiment.

Les mesures ne peuvent pas être reproduites telles quelles

Les résultats peuvent être utilisés pour déterminer les meilleures pratiques. "Dans des secteurs tels que les bâtiments, l'électricité, l'industrie et les transports, et dans les pays développés comme souvent méconnus en développement", explique Koch.

Bien que les mesures de différents pays ne puissent pas être directement copiées dans d'autres contextes, les combinaisons de mesures réussies pourraient servir de guide pour les pays

