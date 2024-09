Évaluation: Trump affirme à tort que Harris préconise la réintroduction du service militaire obligatoire

Trump a déclaré lors d'une réunion à Las Vegas que voter pour Harris signifie soutenir une guerre avec la Russie et réinstaurer la conscription, un système qui force certains hommes à effectuer un service militaire obligatoire.

Trump a poursuivi : "Est-ce que quelqu'un est en faveur de la conscription, les amis ? C'est ce qu'ils font. Elle discute ouvertement de la réintroduction de la conscription. Elle veut réintroduire la conscription, envoyer vos enfants au combat et les jeter dans une guerre qui n'était pas nécessaire."

Vérification des faits : La déclaration de Trump est peu fiable. Harris n'a jamais mentionné le concept de réintroduction de la conscription et n'a proposé aucune telle mesure.

Ni la campagne de Trump ni les représentants de Harris n'ont répondu à la demande d' CNN de fournir des preuves pour étayer cette affirmation ce week-end. Un membre du personnel de la campagne de Harris a déclaré : "Nous n'avons aucune idée de ce qu'il veut dire."

Les États-Unis n'ont pas appliqué de conscription depuis 1973, suite à son retrait du Vietnam. (Trump a bénéficié de cinq exemptions de la conscription pendant la guerre du Vietnam, quatre d'entre elles étant dues à son statut d'étudiant universitaire, et la cinquième étant due à un diagnostic médical de talons d'Achille.) Depuis 1973, le pays s'appuie sur une force militaire volontaire.

Pour réintroduire la conscription, une législation doit être adoptée par le Congrès.

Statut actuel

Les citoyens masculins et immigrants non citoyens des États-Unis âgés de 18 à 25 ans sont déjà, par la loi, tenus de s'inscrire dans un système de base de données fédérale connu sous le nom de Système de Service Sélectif, qui pourrait potentiellement être utilisé pour conscrire des individus dans les forces armées en cas de future conscription.

L'inspiration de la déclaration de Trump vendredi reste un mystère, mais il y a eu récemment un certain nombre de couvertures médiatiques concernant le Système de Service Sélectif. Certains membres du Congrès discutent de initiatives distinctes pour inscrire automatiquement les hommes dans la base de données lorsqu'ils atteignent 18 ans et pour commencer à exiger que les femmes s'inscrivent.

Les deux propositions rencontrent une forte résistance du Congrès et ne deviendront peut-être pas loi. Quoi qu'il en soit, aucune de ces propositions n'a pour but de ranimer la conscription, et Harris elle-même n'a pas plaidé en faveur de sa réintroduction.

L'affirmation de Trump selon laquelle Harris veut réintroduire la conscription est non vérifiée, car elle n'a pas plaidé en faveur de cette politique. Il est intéressant de noter que certains membres du Congrès discutent de propositions pour inscrire automatiquement les hommes dans le Système de Service Sélectif à 18 ans et exiger que les femmes s'inscrivent, mais ces initiatives n'ont pas pour but de ressusciter la conscription.

