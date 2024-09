- Évaluation optimiste des événements de musique en plein air dans le parc urbain

Au cœur du Stadtpark de Hambourg, des artistes tels qu'Alice Cooper, Toto, Diana Krall, Clueso, Helge Schneider et Pur ont animé la scène en plein air pendant les quatre derniers mois. La saison s'est achevée avec les concerts complets du groupe de hip-hop Deine Freunde, qui ont attiré une foule impressionnante. Avec 44 événements terminés, la saison est officiellement close, et l'agence de concerts Karsten Jahnke de Hambourg a rapporté plus de 160 000 visiteurs depuis mi-mai.

Les préparatifs pour le 50ème anniversaire de Stadtpark Open Air battent leur plein

"Chaque année, c'est un plaisir d'organiser la saison de Stadtpark Open Air et de voir des performances fantastiques dans ce cadre exceptionnel. Le sentiment d'union entre les habitués et les nouveaux venus, de génération en génération, est vraiment remarquable", a déclaré le directeur général Ben Mitha.

L'équipe incroyable travaille maintenant diligemment pour faire de la saison du 50ème anniversaire, intitulée "50 ans de Stadtpark Open Air", une expérience inoubliable l'année prochaine. De nombreux artistes ont déjà été confirmés, notamment Lotto King Karl le 17 mai et le chanteur de jazz Gregory Porter le 10 juillet. Les billets pour ces événements sont maintenant en vente.

Une scène en plein air distinctive et charmante

Stadtpark Open Air est connu comme l'un des lieux en plein air les plus attrayants et les plus verdoyants. Le public se tient au milieu d'une amphithéâtre luxuriante en pente, entouré de haies de hêtres de quatre mètres de haut, ce qui crée une atmosphère intime. Cette sensation s'intensifie lorsque des artistes qui se produisent habituellement dans des arènes montent sur la scène de Stadtpark Open Air.

