- Évaluation: les entreprises automobiles allemandes connaissent un ralentissement au cours des six premiers mois

Ralentissement sur le marché automobile mondial - Les constructeurs automobiles allemands continuent de lutter, selon une étude. Intéressamment, les bénéfices ont subi un coup dur : collectivement, Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz ont enregistré un bénéfice d'exploitation (EBIT) de 25,9 milliards d'euros de janvier à juin, en baisse de 18 % par rapport à l'année précédente. Ces informations sont basées sur une analyse de EY, qui a examiné les données financières des 16 plus grands constructeurs automobiles dans le monde.

Malgré une augmentation de 3,7 % du chiffre d'affaires total à environ un trillion d'euros par rapport à l'année précédente, le bénéfice d'exploitation (EBIT) a diminué de 7,8 % pour atteindre 80,4 milliards d'euros. Les constructeurs automobiles japonais ont notamment enregistré une croissance impressionnante avec une augmentation de 37,1 % des bénéfices et une augmentation de 14,2 % du chiffre d'affaires. Cette performance impressionnante est attribuée à la dépréciation du yen, qui rend les produits japonais moins chers à l'étranger et entraîne des gains de change.

Les bénéfices pourraient faire face à d'autres défis

L'analyste du marché de EY, Constantin Gall, a déclaré : "La croissance des bénéfices des constructeurs japonais, entraînée par les effets de change, masque la situation beaucoup plus sombre des bénéfices dans l'industrie automobile." La plupart des autres fabricants luttent contre des pertes importantes. "Compte tenu des investissements élevés dans les véhicules électriques, des problèmes d'approvisionnement en composants, des changements de modèle problématiques et des offres promotionnelles, les bénéfices risquent de rencontrer d'autres défis."

Gall prévoit des mesures d'économies généralisées. Les fabricants ont peu de contrôle sur les conditions réglementaires. "Par conséquent, il est encore plus important qu'ils optimisent leurs structures internes, mettent en place des économies et investissent judicieusement dans des domaines qui les aident à mettre en valeur leur identité de marque unique et leur promesse de performance."

Kia se démarque comme le groupe de constructeurs automobiles le plus rentable

Les fabricants ont fait face à des pressions sur les bénéfices au cours des six premiers mois de l'année : le taux de marge brute d'exploitation (EBIT) moyen, qui mesure le bénéfice d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires, a diminué d'un point de pourcentage pour atteindre 8,0 %. Kia a conservé le titre de groupe de constructeurs automobiles le plus rentable avec un taux de marge brute d'exploitation de 13,1 %. La Corée du Sud est en tête, suivie de près par Mercedes (10,9 %) et BMW (10,8 %), qui ont toutes deux enregistré une légère baisse de leur taux de marge brute d'exploitation par rapport à l'année précédente. Même Tesla, un constructeur de véhicules électriques, a connu une baisse significative de son taux de marge brute d'exploitation, passant de 10,5 % à 5,9 %.

Gall résume : "La fête dans l'industrie automobile est terminée." La tendance à la baisse des ventes s'est accélérée. Après une légère baisse de 0,6 % au premier trimestre, la baisse de avril à juin a été de 3,3 %.

Une amélioration ne semble pas imminente. L'économie est faible et la demande des clients est faible, a déclaré Gall. De plus, il y a de l'incertitude quant à l'avenir des moteurs à combustion interne et des défis domestiques tels que les coûteux erreurs de logiciels.

Selon Gall, les fabricants font maintenant face à des choix difficiles : "Devraient-ils continuer à investir lourdement dans le développement de nouveaux véhicules électriques ou se concentrer sur les modèles à moteur conventionnel, qui ont actuellement une demande plus élevée ?"

