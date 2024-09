- Évaluation: La CDU en Saxe gagne du terrain grâce à Kretschmer et aux talents.

Victoire de la CDU en Saxe grâce au Leadership et aux Compétences de Kretschmer, selon un Sondage

Selon une analyse de sondage, la victoire de la CDU aux élections régionales en Saxe est attribuable à Michael Kretschmer, son ministre-président, et à la crédibilité qu'il inspire. Le résultat électoral de la CDU est attribué à "une combinaison d'un candidat populaire, d'une direction compétente et d'un désir de gouvernement CDU", selon le groupe de recherche Forschungsgruppe Wahlen. D'un autre côté, l'AfD et le BSW ont réussi "avec moins d'implication personnelle", suggère l'analyse de sondage.

Popularité de Kretschmer reste Élevée

Kretschmer a peut-être connu une légère baisse, mais il conserve toujours un score positif de +1,7 sur +5/-5 (2019 : +2,3). Son adversaire de l'AfD, Jörg Urban, a en revanche une image négative de -1,1 (2019 : -0,8). Une majorité de 72 % des Saxons approuvent la performance de Kretschmer. Les sondeurs concluent que 65 % des Saxons souhaitent que Kretschmer soit leur leader, tandis que seulement 23 % préfèrent Urban.

AfD et BSW Manquent de Qualités Propres

L'AfD et le BSW font peu preuve de leurs propres qualités, selon Forschungsgruppe Wahlen. En dehors des sujets des réfugiés et de l'Ukraine/Russie, les deux ont profité de "la satisfaction historiquement faible avec la coalition du feu de signalisation et des faiblesses de l'opposition CDU/CSU au niveau fédéral". Au sein de l'AfD, il y a une distance significative par rapport à la politique établie dans l'État libre. Pour 54 % de tous les citoyens, l'AfD est perçue comme une menace pour la démocratie.

CDU, SPD, La Gauche, les Verts et BSW ont des Valeurs de Compétence Faibles

L'AfD est très bien notée en matière de compétence dans le domaine des étrangers/asile, dépassant désormais la CDU dans ce domaine. La SPD se débrouille bien dans le domaine de la justice sociale, mais est faible en termes de compétences partisanes, ainsi que La Gauche, les Verts et le BSW. La CDU est en tête dans les domaines de l'éducation, de l'avenir et de l'économie. Si l'AfD faisait partie du gouvernement, 51 % craignent des conséquences négatives pour la situation économique en Saxe.

Majorité s'Opose à la Participation de l'AfD dans le Prochain Gouvernement

Une majorité de Saxons sont opposés à la participation de l'AfD dans le prochain gouvernement de l'État. 57 % estiment que la participation de l'AfD serait préjudiciable, tandis que seulement 37 % la trouvent positive, et 4 % restent neutres. Les opinions sur l'alliance BSW sont divisées : 38 % la trouvent positive, 34 % négative, et 20 % neutre. Si on leur donne le choix entre la CDU et l'AfD pour mener le prochain gouvernement, 64 % de tous les Saxons choisiraient la CDU, et seulement 31 % choisiraient l'AfD, concluent les sondeurs.

Les Hommes Plus Portés à Voter pour l'AfD

L'analyse révèle que plus d'hommes que de femmes soutiennent l'AfD. L'AfD est particulièrement

