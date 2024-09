- Évaluation initiale de l'exposition des machines à vapeur à l'événement d'Oping

Environ un mois après son lancement, l'Expérience Monde de la Locomotive à Vapeur à Meiningen a accueilli environ 4 000 visiteurs. Selon la directrice Johanna Weißler, "Les retours ont été globalement positifs." Elle ajoute : "En tant que nouvel établissement, nous cherchons encore à nous développer et à grandir." L'exposition continuera d'évoluer en permanence.

Après des années de planification et de construction, l'importante exposition permanente a finalement ouvert début août. Sur 900 mètres carrés, elle propose des expositions spéciales et se trouve dans un ancien bâtiment de cantine à l'intérieur de l'Usine de Locomotives à Vapeur de Meiningen. Elle offre un aperçu de l'histoire, de l'importance et du fonctionnement des moteurs à vapeur.

Une "locomotive à vapeur démontée" est l'une des attractions principales.

Selon Weißler, les visiteurs plus jeunes sont particulièrement attirés par la cabine de la locomotive à vapeur où l'on peut entrer. Dans le cadre de l'exposition, une locomotive à vapeur historique a été démontée en plusieurs pièces, permettant aux visiteurs de comprendre la technologie sous-jacente. Weißler a également mentionné que les vidéos sur le travail dans l'Usine de Locomotives à Vapeur adjacente, où les employés de la filiale de Deutsche Bahn continuent de restaurer ou d'entretenir les locomotives à vapeur, sont très populaires.

Après son inauguration, l'Expérience Monde de la Locomotive à Vapeur doit relever un nouveau défi : les 7 et 8 septembre, les Journées de la Locomotive à Vapeur de Meiningen sont attendues pour attirer des milliers de visiteurs, avec des visites guidées sur les grounds de l'Usine de Locomotives à Vapeur. Pendant ce temps, l'Expérience Monde propose un tarif réduit de cinq euros. Les billets pour les créneaux horaires incluent des visites guidées à travers l'exposition.

L'Expérience Monde de la Locomotive à Vapeur propose une exposition permanente axée sur les moteurs à vapeur, offrant un aperçu complet de leur histoire et de leur importance. Les visiteurs sont fascinés par le contexte historique, ainsi que par l'opportunité d'explorer les rouages complexes des locomotives à vapeur démontées.

