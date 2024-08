Évaluation en cours: aucun aspirateur sans fil ne dépasse l'option de catégorie "acceptable".

Poussière, miettes, poils d'animaux : ce que les aspirateurs devraient vraiment attaquer ! Que ce soit sur la moquette, les planchers durs ou les escaliers. Une tâche à laquelle tout le monde ne s'adonne pas facilement.

Les aspirateurs filaires peuvent être encombrants, mais ils sont imbattables en termes de prix. Les aspirateurs sans fil de qualité coûtent plusieurs fois plus cher. Cependant, ils sont économes en espace, prêts à l'emploi instantanément et très pratiques.

Stiftung Warentest a examiné dix aspirateurs filaires, en les mettant à l'épreuve sur les escaliers, les carpettes, les sols durs et dans les coins. Le verdict : aucun des équipements examinés n'est une panacée universelle.

Alors que presque tous les aspirateurs du test ont efficacement évacué la poussière des sols durs, seulement deux modèles ont bien fonctionné sur les surfaces moquettées. En ce qui concerne les poils d'animaux, tous les dispositifs testés ont atteint leurs limites. Et nombreux se sont contentés de pousser les miettes grossières autour d'eux. Cinq modèles avec un récipient à poussière et cinq avec un sac ont été évalués.

En résumé, les testeurs ont attribué la note "bon" cinq fois. Un aspirateur sans sac a reçu la note "correct", quatre aspirateurs ont été considérés comme "suffisants", dont deux avec un sac et deux sans. La charnière du récipient à poussière d'un modèle s'est cassée pendant les tests d'impact, et un autre a perdu une roue avant. Le dernier de l'essai a échoué à son moteur lors du test de durabilité. Il a rendu l'âme après environ la moitié des dix ans d'utilisation simulée par les testeurs.

Pour les poils d'animaux, optez pour un aspirateur sans fil

Les vainqueurs sont les aspirateurs avec sac AEG (modèle AB81A2DG) et Miele (modèle Classic C1 CarCare) pour environ 380 et 250 euros respectivement. Le dispositif "bon" le moins cher de l'essai vient de Fakir (modèle BlueVac Power). Il utilise un sac, coûte environ 102 euros et se distingue par des performances impressionnantes dans de nombreuses catégories d'aspiration de moquette.

Il est utile de savoir : pour les personnes atteintes d'allergies à la poussière, les testeurs recommandent le modèle AEG, car il capture la poussière dans un sac auto-scellant.

Si vous voulez éliminer les poils d'animaux de la moquette, les testeurs suggèrent d'utiliser un aspirateur sans fil avec une excellente extraction des poils d'animaux ou un aspirateur avec une brosse électrique rotative. Aucun des aspirateurs de sol testés n'était équipé de cette fonctionnalité.

