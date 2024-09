Évaluation des performances des pneus d'hiver: chaque modèle démontre une excellente traction

L'automne est le moment idéal pour changer les pneus. Les personnes à la recherche de nouveaux pneus d'hiver devraient également vérifier les notes de test. Un examen récent révèle : l'argent n'est pas tout.

Qu'est-ce qui fait un bon pneu d'hiver ? Il doit exceller sur la glace et la neige, ainsi que sur les surfaces sèches et mouillées. Il doit également offrir une excellente adhérence en virage et permettre des distances de freinage courtes. Il doit également offrir une longue durée de vie et contribuer à une meilleure efficacité énergétique en étant léger.

L'ADAC décrit ces nécessités. Les pneus qui les satisfont le mieux ont été examinés par le club automobile lors d'un test récent - un total de 28 pneus dans les dimensions 205/55 R16 et 215/55 R17. Le système de notation en escalier allait de "très bon" à "insuffisant".

Quatre pneus ont été classés "insuffisants", tandis que les six premiers ont obtenu "très bon". Intriguant, les pneus les plus chers ont obtenu les meilleures notes. Cependant, le prix lui-même n'est pas un indicateur fiable.

Voici les résultats détaillés :

Parmi les 16 modèles (en moyenne, 64 à 190 euros par pneu dans la taille de SUV typique 215/55 R17), trois modèles ont obtenu "très bon" :

le "Goodyear UltraGrip Performance 3" (185 euros)

le "Dunlop Winter Sport 5" (162 euros)

le "Vredestein Wintrac Pro" (158 euros)

Les deux premiers ont coché toutes les cases, tandis que le Vredestein a manqué de peu la note excellente pour la durée de vie, mais a tout de même obtenu une note globale "très bonne".

Cependant, les testeurs ont trouvé la performance des trois modèles "insuffisants", tarifiés entre 64 et 114 euros, préoccupante. Ces modèles comprenaient le pneu le plus lourd (12,4 kg) et le plus léger (Goodyear, 8,8 kg), ce qui a entraîné une différence de plus de 14 kg par jeu, affectant négativement la consommation de carburant et les déchets de matériaux. La distance de freinage de 80 km/h à l'arrêt sur routes mouillées variait également considérablement, les pires pneus nécessitant jusqu'à 7 mètres de plus que les meilleurs (moins de 35 mètres), ce qui représente plus d'une longueur de voiture et peut être fatal en cas de collision.

Seven other tires (144 to 190 euros) were ranked "satisfactory," and three were "adequate" (101 to 132 euros).

Three "excellent" models for regular sedans

Among the 12 tires in the popular size 205/55 R16, priced from 66 to 140 euros, the ADAC uncovered fewer surprises. Again, the top three tires earned "excellent":

the "Continental WinterContact TS 870" (128 euros)

the "Goodyear UltraGrip Performance 3" (126 euros)

the "Michelin Alpin 6" (140 euros)

These showed "outstanding performance." Four models (100 to 115 euros) were ranked "satisfactory," and four were "adequate" (66 to 121 euros.). One model (80 euros) was rated "insufficient" for offering scant grip on wet roads and posing a safety risk.

The tested winter tires that exceeded expectations in terms of performance on ice, snow, and slick surfaces were the "Goodyear UltraGrip Performance 3," priced at 185 euros, and the "Dunlop Winter Sport 5," priced at 162 euros. The "Car" chosen by many for its reliability during fall swaps, the Goodyear, also excelled in turning performance and offered quick braking distances, contributing to better fuel efficiency.

