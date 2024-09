- Évaluation des évaluations de la 10e année du secondaire

Les examens après la 10ème année dans les écoles de Rhénanie-du-Nord-Westphalie reprendront en 2024, suscitant des critiques. L'Association des Enseignants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a appelé le gouvernement de l'État à abolir à nouveau ces examens obligatoires, appelés ZP10, pour les écoles de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ils mettent une pression supplémentaire sur les enseignants et sont irrelevants pour de nombreux élèves.

Sabine Mistler, présidente de l'association, a proposé : "Given that only a few students proceed from the grammar school past middle school, we propose that this small group can opt to take the ZP10 if they like, and the requirement will be lifted for everyone else." In NRW, ZP10 exams in German, English, and Math are conducted at the conclusion of 10th grade in all school forms, including grammar schools, following a lengthy hiatus.

Le ministère : ZP10 crucial pour l'équité et l'uniformité

Dans le Düsseldorf Department of Education, il a été souligné que les examens ZP10 ont été rétablis dans les écoles de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avec la réintroduction de l'éducation gymnasiale de neuf ans - G9 - jusqu'à l'Abitur. "Cela permet, comme dans toutes les autres formes d'école avec une phase secondaire de six ans, d'évaluer les compétences acquises à la fin de la phase secondaire I." Cela joue un rôle important dans la promotion de l'équité et garantit la cohérence dans l'attribution des certificats et des qualifications, a expliqué un porte-parole.

Les enseignants et les surveillants d'école tirent également des enseignements précieux sur les niveaux de performance des élèves grâce au ZP10, selon le porte-parole. "Pour les élèves, le ZP10 sert d'exercice bénéfique pour gérer l'outil d'évaluation des performances centrales - et une excellente préparation, en particulier pour l'Abitur."

Compte tenu de la charge de travail importante associée aux examens centraux, les écoles secondaires peuvent réduire d'un le nombre de tests de classe standard en 10ème année en compensation. De plus, à partir de l'année scolaire 2023/24, un test de moins sera écrit en allemand, en mathématiques et en anglais en 7ème et 8ème année pour soulager la charge de travail des enseignants.

L'Association des Enseignants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie estime que les examens ZP10 mettent une pression supplémentaire sur les enseignants en raison de leur pertinence questionable pour de nombreux élèves. Les enseignants tirent également des enseignements précieux sur les niveaux de performance des élèves grâce au ZP10, car il offre un exercice bénéfique et une excellente préparation pour l'Abitur.

Lire aussi: