- Évaluation des dépenses exorbitantes de sécurité

Harry (39) et Megan (43), le duo, ont mis fin à leur aventure de quatre jours en Colombie. Leur visite a été accueillie avec enthousiasme, mais a également suscité la controverse, principalement en raison du coût exorbitant de leur voyage. Selon le "Daily Mail" britannique, la Colombie a dépensé environ 1,8 million d'euros pour la sécurité du couple royal. Cela incluait les services de 3 000 agents de l'ordre, des hélicoptères, des chiens renifleurs, une équipe de déminage et un garde du corps portant une mallette et un bouclier pare-balles.

Les préoccupations de sécurité du duo ont été un sujet de préoccupation depuis qu'ils ont renoncé à leurs fonctions royales au printemps 2020. Harry a même intenté une action en justice contre le gouvernement britannique pour obtenir des services de protection, mais ses efforts ont été vains. Leur décision de mettre les pieds dans l'un des pays les plus dangereux du monde était donc inattendue.

Harry et Megan ont accepté une invitation de la vice-présidente colombienne Francia Márquez (42) et l'ont rejointe pour divers engagements. Le sujet était le harcèlement en ligne et la discrimination en ligne, en particulier chez les jeunes. Márquez a survécu à au moins une tentative d'assassinat ces dernières années.

Cependant, les dépenses de sécurité importantes ont suscité des critiques, car la Colombie est actuellement confrontée à de graves défis socio-économiques. Près d'un tiers de sa population vit sous le seuil de pauvreté. De nombreux locaux sont mécontents de l'investissement financier dans la visite du couple.

Un conseiller de Cali, la ville que le duo a visitée lors de leur dernier jour, a exprimé ses préoccupations en déclarant : "Nous échangeons nos ressources contre du vent. Des milliards qui pourraient avoir été utilisés pour étendre les cantines scolaires, impliquer les mères de la communauté, fournir un capital de départ aux communautés afro-colombiennes ou rénover les installations sportives dans un état de délabrement." Le politicien de droite Andrés Escobar a remis en question la gestion de l'argent du gouvernement, le qualifiant de dépenses somptuaires pour des "blancs riches".

Les opinions d'Escobar ont trouvé un certain soutien, mais ont également été critiquées. Un utilisateur X a mis en avant les aspects positifs de la visite pour la Colombie en déclarant : "La droite extrême ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Cette invitation stimulera le tourisme international, car de nombreux Britanniques ont maintenant la Colombie sur leur radar de voyage." Un autre utilisateur a questionné les contributions d'Escobar en demandant : "Et en tant que conseiller, qu'avez-vous fait pour les cantines scolaires, les mères de la communauté, le capital de départ pour les communautés afro-colombiennes ou la rénovation des installations sportives qui sont practically in

