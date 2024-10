Évaluation des dégâts causés par l'eau: la logique de la collecte d'échantillons

Lorsque vous repérez de l'eau qui goutte du plafond, vos premières préoccupations peuvent être l'ampleur des dommages. Cependant, avant de vous lancer dans le processus de récupération, il y a une étape simple que vous devriez effectuer en premier pour aider à identifier la source de l'eau plus tard.

Récipients de base pour la collecte de l'eau

L'Association des Constructeurs Privés (VPB) suggère de prélever deux échantillons de l'eau qui coule. Marc Ellinger, expert en construction chez VPB, recommande d'utiliser des pots de confiture ou de conserve avec des bouchons hermétiques, car ils conviennent parfaitement à cette tâche.

En alternative, vous pouvez utiliser des matériaux absorbants tels que des chiffons ou des filtres à café pour prélever les échantillons. Assurez-vous d'inclure des débris flottants dans votre collecte. Ensuite, scellez le chiffon ou le filtre imbibé hermétiquement, par exemple, dans un sac de congélation.

Ces échantillons peuvent être essentiels pour déterminer l'origine de l'eau. Ils peuvent également être soumis à des tests en laboratoire si nécessaire, selon les conseils des professionnels, pour les règlements des assurances.

Eau claire ou sale ?

Selon la VPB, si l'eau qui entre est sale avec des particules de saleté visibles, la source de l'eau se trouve à l'extérieur. Cependant, si l'eau semble claire, elle peut être de l'eau fraîche qui s'infiltre à travers une fuite ou de la condensation des composants du bâtiment.

Si l'eau semble mousseuse ou contient des traces de fibres de papier, il est possible qu'une eau contaminée fuie quelque part. Dans de tels cas, il est essentiel de prendre des précautions supplémentaires car des germes et des pathogènes peuvent être présents dans l'eau. Idéalement, les zones touchées ne devraient être pénétrées qu'en portant des vêtements de protection, comme le recommandent les spécialistes.

Photographies pour la compagnie d'assurance

La VPB recommande également de documenter les dommages et les points d'entrée et de sortie de l'eau par des photographies. Cela doit être fait avant de commencer le processus de réparation et de nettoyage. Cette documentation peut aider à éviter des problèmes potentiels futurs avec la compagnie d'assurance et à accélérer le processus de demande de dommages liés à l'eau.

Les échantillons prélevés peuvent être nécessaires pour les questions juridiques liées aux règlements des assurances. Si la source de l'eau est à l'extérieur et que l'eau semble mousseuse ou contient des fibres de papier, cela pourrait potentiellement impliquer des questions de santé et de sécurité en raison de la présence de germes et de pathogènes, ce qui peut nécessiter des précautions légales.

