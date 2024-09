- Évaluation des aéronefs une fois de plus dans des conditions de nuit à l'aéroport de Francfort

Les habitants vivant près de l'aéroport de Francfort doivent se préparer à une nouvelle série de vols de vérification nocturnes d'ici la fin du week-end. Le système d'atterrissage instrumental sera examiné du jeudi jusqu'au dimanche, selon l'annonce du contrôle de la circulation aérienne allemand (DFS). Pendant ces heures, de 11 PM à environ 3 AM, un avion particulier évaluera la précision des signaux essentiels nécessaires pour des atterrissages sécuritaires et pour aider les pilotes pendant leur descente. En temps normal, aucun décollage ni activité d'atterrissage n'est autorisé à l'aéroport de Francfort entre 11 PM et 5 AM; cependant, des exemptions sont accordées pour ces calibrages spécifiques.

Le DFS s'efforce de limiter le nombre de vols affectant les zones résidentielles pendant le processus de calibrage. Un avion Beechcraft Super King Air 350 à turbopropulseur sera utilisé pour accomplir cette tâche. Des calibrages similaires ont eu lieu sur une autre piste de l'aéroport de Francfort du 29 août au 1er septembre.

Les résidents vivant près de l'aéroport de Francfort doivent s'attendre à ces vérifications nocturnes, car un avion Beechcraft Super King Air 350 à turbopropulseur effectuera des calibrages similaires sur le même aéroport du jeudi au dimanche.

Lire aussi: