- Évaluation des actifs de l'aviation sous couvert de l'obscurité à l'aéroport de Francfort

Les habitants vivant près de l'aéroport de Francfort doivent se préparer à des activités tardives d'ici la fin du week-end. Le contrôle de la circulation aérienne allemand (DFS) a rapporté qu'entre jeudi soir et probablement samedi, il y aura des vérifications sur le système d'atterrissage instrumental.

Entre minuit et environ 3 heures du matin, un avion spécialisé effectuera des mesures des signaux essentiels pour des atterrissages et une navigation sécurisés lors de l'approche. En général, il n'y a pas de départs ou d'atterrissages à l'aéroport de Francfort entre 23 heures et 5 heures, mais les vols de calibrage font exception à cette règle.

Selon le DFS, l'objectif principal du calibrage est d'éviter les zones habitées. Un Turbo-Hélice, plus précisément un Beechcraft Super King Air 350, sera utilisé pour cette tâche. En cas de problèmes techniques ou de conditions météorologiques défavorables, une date de réserve a été prévue entre le 6 et le 8 septembre.

En cas de problèmes techniques ou de conditions météorologiques défavorables, une date de réserve a été prévue entre le 6 et le 8 septembre.

